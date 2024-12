Ventimiglia: disservizi nel trasporto pubblico, interrogazione al Sindaco dal Partito Democratico

Dopo diverse segnalazioni da parte dei cittadini, il Partito Democratico di Ventimiglia presenta una interrogazione al Sindaco e alla Giunta, per un immediato impegno al fine di risolvere la difficile situazione legata al servizio di trasporto pubblico locale su gomma che dovrebbe esercitare la Riviera Trasporti.

“Ci vengono segnalate continuamente corse non effettuate – evidenzia il PD - in pratica le persone attendono un autobus previsto dal programma delle corse giornaliere e queste saltano regolarmente e questo avviene soprattutto nei collegamenti tra frazioni e centro cittadino. Inutile ricordare che il servizio è garantito con fondi pubblici e pertanto è anche un servizio pubblico essenziale che non dovrebbe essere interrotto. Gli orari proposti delle corse inoltre non sempre soddisfano le esigenze di cittadini e turisti”.

Secondo quanto evidenziato dal PD gli autobus messi in campo da RT in città risultano anche spesso sporchi e obsoleti, dimostrando che l'ultimo patrimonio rimasto alla nostra azienda di trasporto pubblico è rappresentato da cittadini e lavoratori dell'azienda: “L'ultima notizia dello spostamento verso la frazione di Bevera della rimessa di RT a seguito della vendita della sede storica del Borgo – termina il partito - ci appare oltretutto antieconomica e poco rispettosa dell'ambiente visto e considerato i chilometri in più che dovranno percorrere gli autobus ‘fuori servizio’ per raggiungere l'area di Bevera. Crediamo sia giunto il momento di intraprendere una interlocuzione seria sul ruolo di RT in città attraverso l'apertura di un tavolo di confronto con tutte le parti interessate (associazioni di consumatori, sindacati, politica, comitati di quartiere, polizia locale ecc) e, per questo, i consiglieri Dem sono disponibili da subito”.