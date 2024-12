Sanremo, domani al Museo civico conferenza su “Fritdjoff Nansen: l’Artide e il coraggio”

Domani, venerdì 13 dicembre alle ore 16,00 presso il Museo Civico di Sanremo, Gianni Manuguerra terrà una conferenza sul tema “Fritdjoff Nansen: l’Artide e il coraggio”.



Il norvegese Fridtjof Nansen, biologo marino, eccellente atleta, inventore, esploratore del Polo Nord e benefattore dell’umanità ha aperto nuove rotte verso le esplorazioni polari. Dotato di forti motivazioni e carattere determinato ha organizzato con pieno successo la traversata a piedi e con gli sci della Groenlandia e successivamente il tentativo di raggiungere il Polo Nord geografico con la Nave a vela e motore, unica nel suo genere, Fram (Avanti), oggi esposta nel Museo omonimo ad Oslo.

La sua sensibilità umana lo porta ad occuparsi degli ultimi della terra e “inventa” un documento, il Passaporto Nansen, che permette a centinaia di migliaia di profughi di trovare rifugio ed accoglienza in altri paesi, salvandoli. Premio Nobel per la Pace nel 1922.

“Ho demolito tutti i ponti dietro di me per non avere altra scelta se non quella di andare avanti.” Fritdjoff Nansen.