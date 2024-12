Nuovi fondi per i lavori di recupero di Villa Mercede: ospiterà il triennio dell’indirizzo musicale del Liceo Cassini (foto)

Nell’ambito dei progetti di rigenerazione urbana inseriti all’interno del PNRR, la giunta comunale ha stanziato un’ulteriore somma di 600 mila euro per il completamento dei lavori in programma a Villa Mercede. Si tratta di un’applicazione dell’avanzo di amministrazione, in aggiunta ai 3.850.000 già stanziati dall’amministrazione Biancheri, che consentirà gli interventi del secondo lotto a completamento del progetto.

La struttura sarà resa funzionale ed ospiterà il triennio dell’indirizzo musicale del Liceo Cassini: questo permetterà agli studenti di avere a disposizione un edificio prestigioso, il cui restauro è stato pensato per le loro esigenze.

I lavori riguarderanno, in particolare, il consolidamento dello scalone principale, dei solai e dei controsoffitti tra il primo ed il secondo piano, il restauro degli apparati decorativi, delle finiture architettoniche e delle balaustre, il completamento degli impianti di climatizzazione, degli impianti idrici ed elettrici, nonché la realizzazione del sistema antifurto, del video citofono e dell’impianto di rilevazione automatica di incendi.

“Con quest’ultima tranche di finanziamenti - dichiara il sindaco Alessandro Mager- verrà completato l’iter avviato già dalla precedente amministrazione per il recupero di Villa Mercede.Si restituirà alla città una struttura di assoluto rilievo, con un progetto strategico per il quartiere di San Martino”.

“Villa Mercede, che attualmente si trova in stato di abbandono, – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella- verrà quindi completamente recuperata. Questo intervento permetterà di far rivivere una dimora realizzata a fine Ottocento dall’alto valore storico ed architettonico. I lavori, in linea con i tempi del PNRR, si concluderanno ad inizio 2026”.