Festival di Sanremo: la proposta di una nostra lettrice al Sindaco per le prossime kermesse canore

Una nostra lettrice, Fabia Goya Perfetti, ha scritto al Sindaco e all'amministrazione di Sanremo, per sottoporre una idea per i prossimi Festival:

“In questi giorni la città di Sanremo ed il Festival di Sanremo sono di grande attualità anche a causa di contenziosi. Per dare un impulso di ottimismo e di cambiamento desidero fare un inusuale augurio di buone feste a tutti condividendo una mia idea nata per rendere il Festival della Canzone Italiana parte integrante della città di Sanremo. Si tratta di un'idea un po' bizzarra che consiste nel personalizzare e differenziare i singoli quartieri e le singole frazioni di Sanremo raccontando la storia del Festival in modo variegato e soprattutto creativo. In breve, si tratterebbe di caratterizzare ogni condominio, ogni attività, ogni strada, arrivo a dire persino ogni chiesa, in modo sorprendente ed inusuale per arrivare alla finalità ultima di far respirare ovunque l'aria festivaliera sia ai residenti che ai turisti! Questo al fine di far rinascere da un punto di vista imprenditoriale e di immagine una città attualmente troppo nostalgica e decadente”.