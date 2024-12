Sanremo: approvata dalla Giunta comunale la delibera per il rinnovo delle concessioni demaniali alle società dilettantistiche

Via libera al rinnovo delle concessioni demaniali marittime alle società dilettantistiche la cui base è nel bacino di porto vecchio, ma con la clausola che si impegnino a garantire la realizzazione del progetto di ampia riqualificazione dell'approdo "sia durante l'esecuzione dei lavori, mediante lo spostamento temporaneo dell'occupazione esercitata, che al termine degli stessi con il conseguente trasferimento definitivo nelle aree che verranno appositamente individuate nel progetto esecutivo".

E’ l'indirizzo espresso nella delibera approvata questa mattina dalla giunta, di competenza dell’assessore Lucia Artusi, per salvaguardare l'attività sportiva svolta da diverse associazioni, senza però limitare l'intervento di project financing previsto, affidato alla Porto di Sanremo srl.

Nella precedente deliberazione del 21 novembre, la giunta aveva già sottolineato l'importanza delle associazioni sportive dilettantistiche del territorio per "la valorizzare degli obiettivi di politica sociale della salute e della salvaguardia del patrimonio culturale tipico della comunità amministrata, al fine di tutelare, in particolar modo, le attività sportive sanremesi iscritte al Federazioni Sportive Nazionali e CONI che hanno obiettivi di politica sociale con valori educativi, di integrazione e di socializzazione manifesti negli scopi sociali dei rispettivi statuti applicativi". E individuato, in particolar modo, nella storicità dell'ASD Canottieri Sanremo e dello Yacht Club Sanremo la "peculiarità della tradizione ligure".

“Le concessioni demaniali già scadute nel 2023 sono oggetto di proroga governativa sino al 2027 - spiega l’assessore Artusi - ma per le sportive con scadenza a fine 2024 si può procedere al rinnovo, fermo restando il versamento del canone previsto, per una durata quadriennale. All’adozione di questa delibera farà seguito un avviso con cui si inviteranno le associazioni ad aderire e a partecipare”.