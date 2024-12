“Sorridi sei a Bordighera”, il Salone Internazionale dell’Umorismo sbarca a Ventimiglia

Il Salone Internazionale dell’Umorismo di Bordighera sbarca a Ventimiglia. Oggi pomeriggio, l'11 dicembre, alle 16 presso la Biblioteca Aprosiana in piazza Bassi 1, accanto alla chiesa di Sant’Agostino, verrà presentato il libro “Sorridi sei a Bordighera” realizzato da Gigia Perfetto e Claudio Marchiori.

Ad intervistare i protagonisti sarà Alessandra Pieracci, già giornalista de La Stampa di Torino. "Il Salone Internazionale dell’Umorismo di Bordighera con la sua storia, la sua vivacità, la sua vita, i suoi racconti ma soprattutto i suoi disegni, opera delle principali 'matite' mondiali del settore è oggi tutta in un libro dal titolo 'Sorridi sei a Bordighera', realizzato da Gigia Perfetto e Claudio Marchiori" - dicono gli organizzatori - "Verrà presentato dalla stessa Gigia con la sorella Rosella, figlie di Cesare, ideatore e patron della manifestazione e dal genero Claudio".

L'incontro è organizzato dall’associazione Pro Cultura Ventimiglia. "Un volume che è dedicato al Salone, a Cesare Perfetto e a chi, in oltre settant’anni, ha collaborato al successo mondiale della manifestazione, nata in una sera d’estate del 1947 e che per tanti anni è stata sicuramente tra le più celebri ed apprezzate dell’intera Liguria" - fanno sapere gli organizzatori - "Una stagione lunga e felice che abbiamo voluto ripercorrere attraverso la sintesi visiva che ci restituiscono i manifesti. Da Cavallo a Jacovitti, da Peynet a Quino a Mordillo e poi Fiddy Brewer, De Angelis, Trojano. Mezzo secolo di evoluzione del costume, questioni sociali, culturali e dell’ambiente che i disegni ripropongono con tono a volte bonario, a volte caustico, al nostro sguardo di oggi".