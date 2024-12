Ventimiglia, cade dal cavalcavia: si alza in volo l'elisoccorso

Mobilitazioni di soccorsi in serata per una persona, probabilmente una ragazza, caduta dal cavalcavia di corso Genova a Ventimiglia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, un'automedica Alfa 3 e la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia. E' stato allertato anche l'elicottero Grifo che si è alzato in volo per trasportare la ferita, non cosciente, al pronto soccorso dell'ospedale Gaslini di Genova in codice rosso.

Non si sa se la ferita, sembrerebbe una tredicenne di Ventimiglia, sia scivolata o si sia lanciata dal punto più alto del cavalcavia. La dinamica dell'accaduto è al vaglio delle forze dell'ordine anche se, secondo la testimonianza di alcuni passanti, sembrerebbe più probabile la seconda ipotesi.