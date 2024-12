Ventimiglia, torna “Natale in Aprosiana”: in biblioteca letture e narrazioni per le scuole (Foto e video)

Letture e narrazioni in biblioteca per le scuole. Ha preso il via, questa mattina, la seconda edizione di “Natale in Aprosiana", iniziativa nata lo scorso anno dalla volontà dell’Amministrazione comunale, in particolare del vicesindaco e assessore ai Servizi Scolastici Marco Agosta e dell’assessore alla Cultura Serena Calcopietro, di proporre un nuovo modello di biblioteca: non soltanto un luogo di prestito libri e studio ma anche e, soprattutto, un punto di riferimento per i più giovani.

Un'interessante e alternativa 'lezione in biblioteca' per i giovani studenti che hanno posto domande anche agli speciali ospiti presenti: il sindaco Flavio Di Muro, gli assessori Serena Calcopietro e Adriano Catalano, il consigliere comunale Matteo Ambesi e Mattia Berlanda di Rmb Studio. "La biblioteca deve diventare un luogo in cui bambine e bambini devono risultare sempre al centro, grazie a un lavoro costante di coinvolgimento nella riflessione sulle modalità e i linguaggi della narrazione" - sottolinea l'assessore Serena Calcopietro - "Uno spazio aperto e inclusivo che deve diventare presidio culturale permanente e palestra intellettuale, senza dimenticare l’aspetto ludico e giocoso".

"Aprire la biblioteca comunale ai bambini in età prescolare significa rendere aperto e accessibile uno spazio di incontro, di confronto e di dialogo, avvicinando i giovani lettori alle molteplici risorse che una biblioteca come la Aprosiana può offrire" - afferma l'assessore Calcopietro - "Si sviluppa così una significativa sinergia fra docenti e amministrazione comunale, consolidando la funzione propria della biblioteca di supporto alla formazione, di incentivo alla promozione della lettura, oltreché di inclusione".

Quest'anno il programma prevede tre incontri dedicati ai bambini con fascia di età 4-5 anni, aventi ad oggetto una serie di letture a tema natalizio curate da insegnanti ed ex insegnanti, coordinati dalla dottoressa Mara Cilli. I prossimi incontri saranno l'11 e il 12 dicembre e vedranno la partecipazione, complessivamente, di 105 alunni provenienti dal I° e II° Istituto Comprensivo delle scuole dell’infanzia di Ventimiglia e dalla Scuola Paritaria di Santa Marta.