Imperia è la provincia ligure con meno auto elettriche in circolazione: i dati dell'Istat

Imperia è la provincia ligure con meno auto elettriche in circolazione, corrispondono allo 0,45% del totale. In Liguria, nel 2023, le auto elettriche sono salite allo 0,5% del parco circolante, rispetto allo 0,36% dell'anno precedente. Segue Savona con lo 0,49%, Genova allo 0,51% e La Spezia allo 0,58%. Lo rileva l'Istat, con l'aggiornamento degli 'Indicatori del parco veicolare' basati sui dati del Pubblico registro automobilistico dell'ACI.

Le autovetture a benzina sono il 54,3% del parco circolante in provincia di Imperia, il 51,7% a Savona, il 53,6% a Genova e il 48,5% a La Spezia. Le auto a gasolio prevalgono sempre a Imperia dove sono il 36,1%, seguita da Savona, con il 35,6%, Genova con il 33,3% e La Spezia con il 35,3%. Le autovetture a basse emissioni alimentate a gas (Gpl o metano), alimentate alternatamente a benzina e Gpl o benzina e metano (Bi-fuel) o a trazione elettrica (integrale o ibrida) sono il 9,6% a Imperia, il 12,7% a Savona, il 13,1% a Genova e il 16,2% a La Spezia.

Solo il 5% del parco circolante in Liguria è costituito da autovetture con meno di un anno dall'immatricolazione, il 12,7% ha da uno a tre anni, il 19,8% ha da quattro a sette anni, il 62,5% ha oltre 8 anni. Anche nel 2023 la Liguria rimane in vetta alla classifica come regione con più motocicli ogni mille abitanti: è Imperia la prima provincia con 314 motocicli ogni mille abitanti. Segue Savona con 290, Genova 273 e La Spezia 214. La Liguria, infine, si posiziona al di sotto della media nazionale con 694 vetture ogni mille abitanti. Imperia è la provincia ligure con più autovetture ogni mille abitanti a 648, seguita da Savona con 607, La Spezia con 552 e Genova con 493.