Fabrizio Corona non molla: insieme a Nina Morić visita altri immobili a Ventimiglia (Foto e video)

Fabrizio Corona torna a Ventimiglia accompagnato da Nina Morić. Insieme a Rudy Gastaldo, titolare dell'Agenzia Immobiliare Impero, hanno visitato, nel pomeriggio odierno, due attici e un'attività in centro.

Nonostante sia saltato l'affare Conad a Latte, frazione della città di confine, il personaggio televisivo e imprenditore non si arrende e torna alla carica alla ricerca di nuovi immobili. "Fabrizio Corona ha coinvolto nell'acquisto l'ex moglie Nina Morić e insieme oggi vengono per vedere i due più grandi attici di Ventimiglia" - fa sapere Rudy Gastaldo, titolare dell'Agenzia Immobiliare Impero - "Mi hanno anche chiesto di vedere un'attività, a quanto ho capito, per il loro figlio. Per il 2025 abbiamo progettato altre visioni".

"Sto cercando di fare dei grossi investimenti qui e sono arrabbiato perché abbiamo perso un'occasione" - commenta Fabrizio Corona riferendosi al Conad di Latte - "I due attici che ho visto oggi sono molto belli. L'ultima casa credo che sia anche lo stile di Nina".

"La prima casa mi è piaciuta per il senso umano, era più calorosa, la seconda, invece, deve essere ancora vissuta, giustamente, visto che i proprietari non ci vivono molto" - afferma la supermodella e showgirl Nina Morić - "La vista mare e montagna è particolare e la trovi solo da queste parti".

Non sono passati inosservati l'arrivo di due Lamborghini, una gialla e una bianca, e la passeggiata di Corona e Morić lungo le vie del centro città. Molti passanti curiosi si sono fermati ad osservare da vicino le auto di lusso mentre diversi fan hanno chiesto selfie ai due noti personaggi, che dopo aver visitato due attici in via Matteotti e fatto una pausa in un bar di via Roma, hanno fatto tappa in un'attività di via Hanbury. Si sono diretti, infine, al Grand Hotel del Mare a Bordighera.