Ventimiglia, Corona rimane a bocca asciutta: il Conad a Latte resta alla famiglia Orengo (Foto e video)

Salta l'affare di Fabrizio Corona a Latte, frazione di Ventimiglia. Il supermercato Conad rimane alla famiglia Orengo. Si è svolta oggi la firma dal notaio Raiti della vendita dei muri del Conad di Latte.

Le sorelle Orengo, Simonetta e Orietta, hanno deciso di vendere allo zio. Viene così snobbata l'offerta da un milione di euro proposta, nei mesi scorsi, da Fabrizio Corona. "Fabrizio Corona era interessato alla nostra proprietà e ci ha fatto una proposta scritta" – dicono le due sorelle - "A parità di prezzo, abbiamo deciso di vendere a nostro zio. Siamo contenti che rimanga in famiglia e siamo certe che anche nostro padre ne sarebbe felice". "Mi sembra logico che rimanga tutto in famiglia" - sottolinea Marcello Orengo, lo zio di Simonetta e Orietta.

Il personaggio televisivo e imprenditore italiano non sembra, però, aver perso interesse per Ventimiglia. "Il bene rimane in famiglia, proporremo, perciò, altri immobili a Fabrizio Corona che è molto interessato a investire qui" - dice Rudy Gastaldo, titolare dell'Agenzia Immobiliare Impero e agente immobiliare di fiducia di Fabrizio Corona.