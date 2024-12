Mercatini, food truck, laboratori e tante sorprese: il Natale arriva a Seborga (Foto)

Mercatini, food truck, laboratori e l'arrivo di Babbo Natale con i suoi aiutanti animeranno Seborga. L'appuntamento, 'Natale a Seborga', è previsto domenica prossima, il 15 dicembre, dalle 10 alle 18 in piazza Martiri Patrioti.

Una giornata di divertimento per grandi e piccini. "Ci saranno oltre 25 banchi, food truck, stand della birra, servizio catering, laboratori per bambini, trucca bimbi, qualche sorpresa e molto altro" - fanno sapere gli organizzatori.

"Alle 15 circa ci sarà il corteo che accompagnerà Babbo Natale in piazza" - svelano gli organizzatori - "Vi aspettiamo numerosi per passare una giornata in armonia e felicità nel Principato di Seborga".