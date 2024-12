Taggia brilla per il Natale: luminarie accese ad Arma, Levà e nel centro storico (Foto)

Taggia si veste di magia natalizia. Quest’oggi, le luminarie sono state accese in tutta la città, illuminando Arma, Levà e il centro storico con un’atmosfera suggestiva e romantica. Le decorazioni luminose, installate in molte vie e piazze, rappresentano un punto di incontro tra tradizione e innovazione, grazie all'uso di prodotti a basso consumo energetico LED.

Ad Arma di Taggia, le luci natalizie brillano lungo via Stazione, via Blengino, via Boselli, i giardini di Villa Boselli, e via Magellano, estendendosi fino al lungomare, dalla zona di Villa Sacra Famiglia al campetto di basket. Anche piazza Tiziano Chierotti e via Colombo, insieme ad altre arterie centrali, sono state decorate per accogliere cittadini e visitatori in un’atmosfera di festa.

A Taggia, il centro storico si illumina con un tripudio di decorazioni che attraversano piazza IV Novembre, via Soleri, via Rimembranze, via Roma, piazza Garibaldi e altre zone simbolo del borgo. Inoltre, le tre chiese principali di Arma, Levà e Taggia hanno ricevuto un allestimento speciale con filamenti luminosi che valorizzano le loro facciate, trasformandole in veri e propri punti di riferimento dello spirito natalizio.

L’assessore al Turismo, Barbara Dumarte, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto e ha voluto ringraziare l'Art Helvetic Trading Sagl di Tati Roberto, che ha curato l’installazione. “Grazie al loro lavoro, la nostra città si presenta pronta per il Natale, offrendo uno spettacolo visivo che rende onore alle festività,” ha dichiarato.

In attesa dell’accensione dell’albero di Natale, prevista per venerdì prossimo, l’atmosfera natalizia a Taggia è già nel pieno del suo splendore, pronta a regalare momenti di gioia e condivisione a cittadini e visitatori.