Il Ghost Tour Dolceacqua torna il 7 dicembre con l’ultimo appuntamento dell’anno

Mentre le campane della chiesa di Sant’Antonio Abate a Dolceacqua annunciavano la messa di Natale del 1636 e il “fögu du bambin” ardeva nella piazza, due bambini scomparvero nel nulla. Nessuno parlò, ma tutti in paese sapevano che erano state le streghe.

Fu così che iniziò il processo alle streghe di Dolceacqua, una vicenda poco nota della storia del borgo dei Doria, riportata alla luce dal Ghost Tour di Autunnonero – un itinerario notturno a piedi condotto da guide narranti che con il loro “gimorio” raccontano il lato oscuro del paese.

Sabato 7 dicembre, gli Storyteller Giovanni De Mattia e Ginevra Scarcia accenderanno la loro lanterna per l’ultimo appuntamento del 2024, in cui si narrerà anche di riti e tradizioni della notte di Natale. Una notte in cui si diceva che le streghe stessero in agguato, sempre pronte a rapire i bambini del paese per usarli nelle loro orribili magie.

Il percorso del Ghost Tour Dolceacqua si snoderà dal Ponte Vecchio fino al Castello dei Doria, aperto in via straordinaria per il Tour, e toccherà alcuni degli angoli più belli del paese in un viaggio tra miti, fatti di sangue, conoscenze dimenticate e racconti di fantasmi. Nessuna storia inventata, solo il genuino folklore di Dolceacqua.

I biglietti sono prenotabili online su www.autunnonero.com.

Partenza: 22.00 davanti al Ponte Vecchio - Durata: circa un’ora e mezza - Prezzo: 21€

Il Ghost Tour Dolceacqua è organizzato dall’impresa culturale e creativa Autunnonero ICC di Andrea Scibilia con il patrocinio del Comune di Dolceacqua e la collaborazione del suo Centro Culturale e Ricreativo. Tutti gli aggiornamenti sui Ghost Tour nelle pagine Instagram e Facebook: /autunnonerofest