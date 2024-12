Ventimiglia, parcheggio di Roverino, Alessandro Leuzzi (Pd): "In un anno nulla è cambiato"

"E' trascorso più di un anno da quel 31 ottobre 2023 quando assieme al Capo- Gruppo del Partito Democratico Vera Nesci abbiamo depositato una interrogazione in merito al degrado che registravano le persone che utilizzavano il parcheggio retrostante la scuola primaria e le scuole medie di Roverino. Dopo la bellezza di 12 mesi in Consiglio comunale è arrivata una breve risposta da parte dell'Assessore competente nella quale in pratica ci veniva comunicato che il 03 di ottobre del 2024 ( un anno dopo) era stato effettuato un sopralluogo e a stretto giro l'area sarebbe ritornata al decoro che merita un parcheggio adiacente due scuole, la Spes e il Palaroja, nonchè utilissimo per i residenti di Corso Limone Piemonte". Lo dice in una nota Consigliere Comunale PD di Ventimiglia, Alessandro Leuzzi.

"Questa mattina, prosegue, 2 mesi dopo il famoso 'sopralluogo' di ottobre 2024 mi sono recato al parcheggio per verificare lo stato dell'arte, purtroppo ho notato che al momento nulla è cambiato da un anno a questa parte. Il degrado imperversa, materassi abbandonati , rifiuti di ogni genere lasciati agli angoli della recinzione, asfalto completamente insicuro, l'erba si sta impadronendo del parcheggio. Inoltre nelle ore più buie della giornata spesso l'illuminazione pubblica è fuori uso".

"Nel Consiglio Comunale del 31 ottobre scorso avevo ricevuto rassicurazioni dall'Amministrazione di un pronto intervento, ma evidentemente ad oggi hanno avuto altro da fare... In quel parcheggio di periferia si può ammirare il modello di città che vuole questa Amministrazione. Sulle frazioni si sente spesso dire da questa Amministrazione che torneranno grandi, conclue Leuzzi, al momento questa grandezza la si percepisce solo guardando le buche del manto stradale.