Regione, è subito scontro Orlando-Bucci: “Ennesima brutta figura”, e il presidente interrompe l’intervista del consigliere (video)

Scontro in aula, scontro all’uscita, scontro nei corridoi. Le scorie della campagna elettorale sono tutt’altro che acqua passata dalle parti di via Fieschi in un consiglio regionale all’insegna delle aspre tensioni tra maggioranza e opposizione.

Sugli scudi il presidente Marco Bucci, pronto a raccogliere ogni singola provocazione arrivata dai rumorosi banchi della minoranza durante l’esposizione del suo programma.

A fare da principale antagonista del neo-presidente è, neanche a dirlo, Andrea Orlando, che ormai sembra chiaramente intenzionato a lasciare il proprio posto in Parlamento a Roma per guidare l’opposizione in Regione.

Al termine della lunga esposizione del presidente, Orlando ha chiesto la parola per ‘fatto personale’, sfruttando di fatto l’occasione per iniziare un proprio intervento in risposta subito fermato dall’intervento del presidente del consiglio regionale, Stefano Balleari, che ha chiuso la seduta.



Un clima tutt’altro che disteso e che ha portato i due ‘big’ a confrontarsi sino sull’uscio dell’aula, per poi proseguire nei corridoi.

“Non si può far passare l’idea che l’opposizione sia a conoscenza di un piano per il taglio delle liste d’attesa se questo non è vero” stava dichiarando alle telecamere Orlando prima di essere interrotto dal presidente e dal suo “Cos’è che non è vero!?”.

“Non ho capito qual è il punto, di cosa si lamenta? - ha poi detto Bucci - io ho fatto riferimento al programma di governo, non è un piano operativo. È stato tre volte ministro e bisogna spiegargli la differenza tra un programma e un piano operativo. Se poi vuole fare polemica ha fatto anche una brutta figura”.

Nella discussione si è introdotto anche il presidente Balleari: “Oggi non erano previsti interventi, hanno interrotto numerose volte senza motivo e in maniera maleducata. Voleva farne una questione personale, ma mancano l’educazione e il rispetto delle regole. Oggi non dovevano intervenire e l’hanno fatto numerose volte in maniera inappropriata. Oggi era un’illustrazione del programma”.