Sanremo: con la presentazione del libro di Romano Cima è terminata la prima rassegna letteraria a Coldirodi

Con la presentazione del libro ‘La pietra rubata’, del prof. Cima, si è chiusa domenica scorsa la prima rassegna letteraria della Pinacoteca Rambaldi, a Coldirodi.

‘La Domenica letteraria’, curata da Alessio Bellini, ha portato a Villa Luca nomi noti e meno noti del ponente ligure:

- Alessia Parravicini, “Crescita e consapevolezza”;

- Freddy Colt, “La Grande Leggenda”;

- Chiara Basilii, “L’amore che continua”;

- Fulvio Rombo, “Profanazione”;

- Enzo Barnabà, “Il sogno Babilonese”;

- Polités, “Karma”;

- Luca Fucini, “La Massoneria nel Ponente Ligure”;

- Luisa Vassallo, “A tavola con Renzo e Lucia”

- Dario Daniele, “Io ti vedo”;

- Francesco Fadigati, “L’alba delle torri”;

- Romano Lupi e Riccardo Mandelli, “Sanremo segreta”;

- Romano Cima, “La pietra rubata”.

Il prof. Cima, introdotto dalla prof.ssa Mellano Delia e accompagnato dalla prof.ssa Francesca Crespi, che ha letto alcuni passi del libro, ha raccontato, anche attraverso la proiezione di immagini significative, le problematiche legate all’estrazione del marmo sulle Alpi apuane, che si legano alle vicende del protagonista del romanzo, Saverio Bandinelli, industriale di successo proprio nel ramo dell’escavazione del marmo.

In un clima di grande familiarità, che ha sempre caratterizzato gli appuntamenti letterari della domenica a Villa Luca, i presenti si sono intrattenuti in un intenso scambio di riflessioni a partire dai contenuti del libro. Il tutto si è concluso con una visita guidata ai tesori della Pinacoteca e con un brindisi davanti al bellissimo tramonto, sul Golfo di Ospedaletti, per salutare questo primo anno de “La Domenica letteraria” e di riapertura del Museo.

Grazie al lavoro e alla passione dei volontari delle Acli San Martino-Coldirodi (collantini e non), Villa Luca è aperta e fruibile ai visitatori da settembre 2023, con moltissime iniziative che hanno rivitalizzato un luogo ricco di potenzialità e di bellezza, ma troppo a lungo dimenticato, contribuendo a portare visibilità a tutto il pittoresco paese di Coldirodi.