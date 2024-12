Sanremo: iniziati i lavori di asfaltatura in via Quinto Mansuino nella zona di Valle Armea (Foto)

Amaie Energia e Servizi ha iniziato gli asfalti in via Quinto Mansuino, nella zona di Valle Armea a Sanremo. Un intervento atteso dagli operatori del mercato ed in generale da coloro che frequentano il sito industriale.

"2.750 mq di asfalto, un punto di partenza. Seguiranno altri lotti – dice Sergio Tommasini Presidente di Amaie Energia - di intervento ma intanto un segnale chiaro di attenzione verso gli operatori che frequentano il sito. Il 2025-2026 sarà un biennio importante perche' l'area del mercato sara' interessata da diversi investimenti. Alcuni direttamente gestiti dal Comune, parlo delle scuole e del tetto, e altri collegati al PNRR del mercato dei fiori. Oltre 16 milioni di euro che saranno dedicati a proiettare la struttura dell'area mercatale verso il futuro".