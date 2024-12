Dolceacqua, in memoria di Enrica Nasi: in 200 al pranzo di beneficenza per aiutare le famiglie in difficoltà (Foto)

Duecento persone hanno preso parte al pranzo di beneficenza in memoria di Enrica Nasi, proposto ieri al ristorante Rio del Mulino, in via Provinciale per Rocchetta Nervina, a Dolceacqua, per aiutare le famiglie della zona intemelia che si trovano in difficoltà.

Un'iniziativa organizzata, ogni anno, dal gruppo Amici per...Enrica della Caritas Intemelia Odv, che si occupa anche della raccolta cibo nei negozi e supermercati, per assistere gli altri come avrebbe fatto Enrica Nasi Moraglia. "Duecento persone hanno partecipato al pranzo di beneficenza, che ha previsto un aperitivo di benvenuto e un menù completo con intrattenimento musicale e danzante" - fanno sapere gli organizzatori - "Si ringraziano tutti i partecipanti e i titolari del ristorante, Alessia e Paolo, per la loro generosità".

Il ricavato dell'evento solidale verrà, infatti, donato alla Caritas Intemelia. "Sono stati tutti molto generosi" - sottolineano gli organizzatori - "Gli 'Amici per...... Enrica' della Caritas Intemelia sono nati proprio per portare a compimento uno dei tanti progetti di Enrica che, purtroppo, non era riuscita a completare: la raccolta del cibo invenduto nei negozi e supermercati della zona da Ventimiglia a Bordighera e per aiutare le famiglie assistite dal centro Caritas Intemelia. Nel 2017 il gruppo era formato da otto volontari, nel tempo è cresciuto e oggi sono tanti i volontari che raccolgono cibo, che prima non veniva più utilizzato, secondo due turni: al mattino o alla sera".