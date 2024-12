Sanremo: ieri l'accensione delle luci all'albero del supermercato Carrefour di San Martino (Foto)

Si è svolto ieri l'evento delle accensioni delle luci all’albero di natale del Carrefour Express di via della Repubblica a Sanremo.

Le parole del titolare del Carrefour Express di Via Repubblica, Umberto Naselli "Sono orgoglioso dei miei dipendenti, hanno abbracciato appieno lo spirito di questa azienda, ovvero creare un negozio dove i clienti si sentono in famiglia. Il risultato di ieri è la conferma che bisogna sostenere e far crescere i negozi di quartiere, dove alla base vi è il rapporto umano che non va assolutamente perso".

I clienti: "Non abbiamo mai visto nulla del genere, è stato un bel momento e i ragazzi sono tutti fantastici".