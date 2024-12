Sanremo: la discoteca Odeon è tornata ieri a Villa Nobel, quasi 500 persone per ricordare gli storici momenti dell'epoca (Foto e Video)

La musica era quella degli anni ’80 e ’90, anche se questa volta suonata in digitale e non dai leggendari Technics Sl-1200, ma la mano era la stessa e in pista c’erano tanti ‘ex giovani’ con la voglia di ballare i successi che li hanno fatti crescere alla discoteca Odeon di via Matteotti a Sanremo.

Un successo strepitoso, quello registrato ieri a Villa Nobel per la ‘prima’ del ricordo dei ‘matinèe’ della discoteca del pieno centro di Sanremo, che ha vissuto il suo periodo più importante, tra fine anni ’80 e i ’90. L’idea è venuta da uno storico Disc Jockey dell’epoca, Master Dbj che, avendo lavorato, tra i tanti altri locali, anche all’Odeon di via Matteotti, ha organizzato un qualcosa che i giovani d’oggi non sanno nemmeno possa esistere.

Un matinèe leggermente diverso, condito da un pranzo domenicale tra la villa e la ormai nota ‘serra La Fenice' allestita nei giardini della storica costruzione d’epoca. Sono stati 480 i partecipanti, stretti ai tavoli perché in tantissimi hanno voluto essere presenti. Il tavolo d’onore ha visto i titolari della discoteca di allora, con in testa Gianni De Biase e la famiglia Leto.

Tra un ‘Big in Japan’ ed uno ‘Shout’ ma anche con un ottimo menù, la giornata è iniziata alle 12.30 con il pranzo, seguito dalle premiazioni dello staff dell’epoca e, quindi la dance ’80 e ’90. Non sono mancati nemmeno i ‘lenti’. Un vero e proprio viaggio nei ricordi più belli di quei magnifici anni con il momento rap per i veri ‘breaker’, la storica sigla inziale, tutte le hit più belle di quegli anni, il momento ‘rock’ e i cocktail di una volta.

Un tuffo nel passato per trascorrere una domenica diversa dal solito che, vista l’enorme richiesta di partecipare, sarà ripetuta il 12 gennaio. E chissà che l’idea del vulcanico Pierangelo Crescente (in arte Master Dbj) non riporti la voglia di appuntamenti come questo anche tra i giovani, ora figli di quegli appassionati dei matinèe che, oltre all’Odeon, erano un classico per la ‘scappatella’ domenicale, lontano dagli occhi dei genitori. Una idea che, al tempo, venne a Tommy storico Dj di Radio Montecarlo della stessa discoteca, che al pomeriggio proponeva anche una mezz'ora di pezzi anni '60, allora sconosciuti per molti giovani.