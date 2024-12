Ospedaletti, anticipo dei fondi per la prevenzione incendi: approvato sostegno di oltre 98.000 euro per la tutela delle foreste

Il Comune di Ospedaletti ha ottenuto un anticipo del 40% sui fondi previsti per il progetto di prevenzione degli incendi boschivi, per una somma di 98.170,62 euro. Questa cifra rappresenta una parte del contributo complessivo di 245.426,57 euro stanziato dalla Regione Liguria nell’ambito del Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2014-2022. La delibera è stata approvata dalla Giunta Comunale nella seduta del 24 ottobre 2024.

L’iniziativa si inserisce nella "Sottomisura 8.3" del programma regionale, finalizzata a prevenire danni alle foreste causati da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. Il Comune aveva presentato la richiesta di finanziamento nel novembre 2022, ottenendo successivamente l’approvazione a luglio 2024. L’anticipo richiesto sarà utile per avviare le prime attività di prevenzione, in attesa del completamento delle procedure di appalto.

Il Sindaco Daniele Cimiotti è stato autorizzato a firmare una dichiarazione di garanzia per l’anticipo, con l’impegno a restituire la somma qualora, in fase di collaudo, non venissero rispettati i criteri previsti dal bando regionale.