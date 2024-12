Giovani talenti ventimigliesi brillano a Londra: Giorgia Vernillo e Giulia Bedini conquistano la Royal Schools of Music

La Scuola di Musica “Orchestra Filarmonica Giovanile” di Ventimiglia celebra i successi di due straordinarie allieve, Giorgia Vernillo e Giulia Bedini, che hanno recentemente ottenuto eccellenti risultati presso The Associated Board of the Royal Schools of Music di Londra.

Entrambe le giovani pianiste, sotto la guida del maestro Eugenio Cocco, hanno sostenuto con successo gli esami in uno dei contesti più prestigiosi a livello internazionale, dimostrando talento, dedizione e una crescita artistica di alto livello.

Il maestro Cocco, punto di riferimento per la loro formazione musicale, ha espresso soddisfazione per i traguardi raggiunti, frutto di anni di impegno e studio. "Questi risultati - ha sottolineato - rappresentano un primo passo importante nel loro percorso musicale".

La scuola si è congratulata calorosamente con Giorgia e Giulia, augurando loro un futuro ricco di soddisfazioni e successi. I traguardi conseguiti testimoniano l’eccellenza della formazione offerta dalla “Orchestra Filarmonica Giovanile” di Ventimiglia, che continua a essere un riferimento per i giovani talenti del territorio.