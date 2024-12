Iscrizioni aperte per la Sanremo Marathon: prime due corse a Ospedaletti

Iscrizioni aperte per la Sanremo Marathon, che ha allestito un apposito desk presso il campo di atletica di Pian di Poma per assicurarsi un pettorale a una delle gare in programma domani: maratona, mezza maratona, 10 km e Family Run.

Gli orari del punto iscrizioni sono oggi (sabato) dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18 e domenica dalle 7 alle 8.30 (nuove iscrizioni solo per 10 km e Family Run).

Il weekend di gare partirà, però, già oggi pomeriggio con due eventi che si svolgeranno sul lungomare di Ospedaletti: la “Ospedaletti Run 5K” e la novità della "Dog Run 2,5K". Alle due gare di oggi ci si potrà iscrivere sul posto, presso l’ex scalo merci della stazione ferroviaria di Ospedaletti, anche poco prima della partenza.

Il programma delle partenze a Ospedaletti per il 30 novembre prevede alle 15 prenderà il via la “Ospedaletti Run 5K”, di carattere non competitivo. Il percorso prevede due giri sul tracciato della pista ciclo pedonale del Parco Costiero della Riviera dei Fiori con partenza dall’ex stazione ferroviaria di Ospedaletti. A seguire, alle 16:15, ci sarà il via della prima edizione della “Dog Run 2,5K”, una corsa/passeggiata da fare in compagna degli amici a quattro zampe (partner ufficiale dell’evento sarà Barf di Imperia).

Il programma delle partenze di domenica 1 dicembre:

Ore 9: Maratona e Mezza Maratona

Ore 9.05: Family Run

Ore 9.15: 10K

Il campo di atletica di Pian di Poma sarà sede sia delle partenze sia degli arrivi. Le premiazioni della maratona sono previste alle 12.

Il percorso della Sanremo Marathon si snoda lungo la pista ciclopedonale del parco costiero, con partenza dal campo di atletica di Pian di Poma e passaggio nei comuni di Ospedaletti, Taggia (Arma), Riva Ligure, Santo Stefano al Mare e giro di boa all’ingresso di San Lorenzo al Mare. Si tratta un tracciato molto veloce che si sviluppa in linea retta con un dislivello pressoché nullo, permettendo prestazioni cronometriche importanti con possibilità di fissare proprio a Sanremo il ‘Personal Best’ sulla distanza.

La mezza maratona ricalcherà lo stesso tratto iniziale della 42K, con giro di boa in località La Vesca (al termine del bypass) nel levante di Sanremo. Stesso discorso per la 10 Km con inversione all’altezza di corso Imperatrice. La Family Prevede uno sviluppo di circa 2,5 Km tutto sulla ciclabile.

La pista ciclopedonale sarà chiusa durante la manifestazione podistica. La parte tecnica della Sanremo Marathon è curata come sempre dalla Pro San Pietro Sanremo. Come ogni anno sarà disponibile il servizio pacer per la distanza della maratona. A partire dalle 3h fino alle 5h, ogni 15 minuti gli esperti atleti della squadra pacer aiuteranno i runners a raggiungere il traguardo mantenendo un’andatura regolare chiudendo la gara con il tempo desiderato.

Anche quest’anno si è svolto, sui canali social ufficiali della Sanremo Marathon (Facebook e Instagram,) il Social Reality che ha visto protagonisti quattro atleti (Carlo Cangiano e Dino Della Malva che correranno la maratona, Nadia Zerbone e Cecilia Aicardi che disputeranno la mezza maratona) seguiti da uno staff di professionisti composto dall'allenatore Roberto Giacopelli, dal mental coach Cesare Zanotto e dal nutrizionista Matteo Rondelli dello staff di Stefano Beschi.

La Sanremo Marathon attribuisce un'importanza prioritaria alla sostenibilità ambientale, adottando varie iniziative nel corso della manifestazione. Prima di tutto, si impegna nell'utilizzo di materiali riciclabili e compostabili per i gadget destinati ad atleti e staff. Anche in questa edizione la medaglia Finisher è stata infatti realizzata in legno.

In concomitanza con la Sanremo Marathon, torna la Plogging Challenge, già protagonista durante la ‘Run for the Whales’ di giugno. L’iniziativa fa parte del progetto "Sportivi per Natura in Riviera", l’evento combina sport e tutela dell’ambiente, promuovendo uno stile di vita attivo e sostenibile. La Plogging Challenge si svolgerà nella mattinata di sabato 30 novembre, a partire dalle 10, con la partecipazione de “I Deplasticati” in un’attività che unisce corsa e raccolta dei rifiuti per un mondo più pulito. E’, infatti, prevista un’opera di pulizia nell’area di Pian di Poma (chiunque volesse unirsi può contattare direttamente l’associazione), alla quale seguirà una premiazione e un aperitivo per celebrare la giornata.

Il comitato organizzatore della Sanremo Marathon desidera rivolgere un ringraziamento speciale per la collaborazione al Dipartimento per lo Sport e per il Turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Regione Liguria, ai Comuni di Sanremo, Ospedaletti, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Cipressa, Costarainera, San Lorenzo al Mare, al Casinò di Sanremo, alle forze dell’ordine, alle pubbliche assistenze, alla protezione civile, ad Amaie Energia, al Coni e alla Fidal, a Cycling Riviera, e a tutti gli sponsor per il sostegno ricevuto. Diamond Partner: E ON. Gold Partners: The Club. Official Tecnical Partners 42K Running, +watt, Grandiauto. Official Media Partner: Fondazione La Stampa – Specchio dei Tempi. Silver Partner: Diemme Fiori, Acqua Santa Vittoria, Costa Ligure, Wonder Travel. Bronze Partner: B&B Fiori, Flor Coop, Promo & Graphics Armax. Partner Events: Monaco Run, Run for the Whales, 10 Km Prom’Classic.

Un ultimo grande ringraziamento ai tantissimi volontari che lungo il percorso garantiranno la sicurezza ed il corretto svolgimento della manifestazione. Per ulteriori informazioni si può visitare il sito ufficiale www.sanremomarathon.it ed i social ufficiali della manifestazione (Facebook e Instagram).