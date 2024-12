Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado: open days all’istituto comprensivo “Bordighera” (Foto)

Open days all’istituto comprensivo “Bordighera”. A dicembre e a gennaio il plesso scolastico aprirà le porte ai futuri studenti.

Un'occasione per genitori e studenti per poter visitare e scoprire scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. "L’istituto comprensivo 'Bordighera' è lieto di invitare tutti i genitori e i futuri studenti a partecipare agli open days dedicati alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado" - fanno sapere dall'istituto comprensivo “Bordighera” - "Dal 9 dicembre al 9 gennaio, secondo un calendario, indicato nelle locandine dei rispettivi ordini di scuola, le nostre porte saranno spalancate per farvi scoprire da vicino la nostra scuola, un luogo ricco di stimoli dove i bambini possono crescere, imparare e divertirsi".

"Durante gli open days sarà possibile visitare le nostre aule e i laboratori. I nostri insegnanti saranno a disposizione per illustrare i nostri metodi didattici innovativi e i progetti speciali" - sottolinea il dirigente scolastico Tiziana Montemarani - "Si potrà assistere a dimostrazioni pratiche: attività ludiche, laboratori scientifici e presentazioni artistiche. Ci sarà davvero di tutto per farvi un'idea della nostra offerta formativa. Si potrà, inoltre, incontrare il nostro staff: dirigente scolastico, insegnanti e personale ATA saranno a vostra completa disposizione per rispondere a tutte le vostre domande e curiosità".

"Perché scegliere l’istituto comprensivo “Bordighera”. E', innanzitutto un ambiente accogliente e stimolante dove ogni bambino/studente può esprimere al meglio le proprie potenzialità, dove lo spazio diventa il terzo insegnante, in ambienti di apprendimento stimolanti e confacenti con le intelligenze multiple" - mette in risalto - "Ha un'offerta formativa completa che sviluppa i traguardi indicati dalle indicazioni nazionali, attraverso didattica attiva ed integrata dal digitale, didattica per competenze, di tipo collaborativo ed esperienziale, per consentire una maggiore personalizzazione dei processi di apprendimento, potenziamento linguistico anche attraverso le certificazioni Trinity e musicale, progetti di mobilità internazionale nell’ambito del programma Erasmus+, alle attività extracurricolari o co-curricolari, come il potenziamento delle competenze di base, in particolare per l’area logico matematica e linguistica, il supporto allo studio, corsi propedeutici allo studio del latino, clubs di creatività digitale e imprenditorialità, dove imparare a imparare, a sviluppare il pensiero critico, a progettare, a lavorare in team e a comunicare, per essere in sintonia con la società dell’informazione ed esprimere le proprie abilità in un contesto creativo. Infine, ha un'attenzione particolare all'inclusione per garantire a tutti gli studenti pari opportunità di apprendimento. Non perdere l'occasione di farci visita! Per informazioni e prenotazioni si può contattare il numero di telefono 0184/261293, scrivere a imic80800q@istruzione.it o cliccare su www.istitutocomprensivobordighera.edu.it. L'istituto comprensivo 'Bordighera' è la scelta giusta per il futuro dei tuoi figli!".