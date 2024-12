Nuovi aiuti alle famiglie in difficoltà, Sanremo si impegna con il “Bonus Affitti”

Nuovi aiuti alle famiglie in difficoltà con il “Bonus Affitti” per il sostegno del pagamento dei canoni di locazione: a partire da lunedì 2 dicembre sarà possibile inoltrare le domande per i contributi erogati dal comune di Sanremo. In totale sono stati stanziati 378.460,70 euro, che saranno ripartiti in base alle domande presentate.

“Con questo Bonus, così come con quello della Tari, vogliamo andare incontro alle famiglie che stanno vivendo un momento di difficoltà. Nei parametri di quest’anno, inoltre, abbiamo alzato la soglia Isee per ampliare ulteriormente il bacino di persone che possono presentare domanda. Un ringraziamento agli uffici comunali che, a fronte di difficoltà legate anche all’azzeramento del fondo nazionale dedicato, sono riusciti, con un contributo regionale di 98 mila euro, a confermare l’impegno finanziario per garantire questo sostegno” - dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara.

Tra i requisiti richiesti per accedere al contributo occorre essere: residenti nel comune di Sanremo; essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo primario; non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica; non avere la titolarità di diritti di proprietà, uso o usufrutto di altre abitazioni; essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare non superiore a 20.000 euro; corrispondere un canone annuo non superiore a 8.400 euro; aver corrisposto nel corso del 2023 l'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione; non essere sottoposto a procedure di rilascio per morosità dell’immobile adibito ad abitazione principale.

Il contributo massimo erogabile è pari al 40 per cento del canone di locazione annuale, nella misura massima di 2.800 euro. Le domande potranno essere presentate fino a martedì 31 dicembre, in modalità online direttamente sul sito web del Comune (www.comunedisanremo.it) Per coloro che avessero necessità di assistenza informatica, è possibile recarsi presso il “Punto Digitale Facile” presente nella sede dell’Ancora, in piazza San Siro 48.