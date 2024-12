Moneta elettronica in tilt, Confesercenti: ""Un vero e proprio venerdì nero per i negozi che hanno visto clienti andar via e sfumare vendite e affari"

"Un vero e proprio venerdì nero per la moneta elettronica e per i negozi di vicinato che hanno visto clienti andar via e sfumare vendite e affari".

Così Confesercenti Nazionale interviene sul blocco dei pagamenti elettronici tramite POS causato negli ultimi giorni da una problematica nella rete di Worldline.

"Un negozio su quattro tra gli associati Confesercenti ha segnalato criticità sull’utilizzo della moneta elettronica e la conseguente impossibilità di procedere ai pagamenti, se non in contanti. Si stimano mancate vendite per circa 100 milioni di euro. Confesercenti si riserva la possibilità di valutare azioni opportune a tutela dell’intera categoria: la situazione verificatasi in questi giorni e la non totale affidabilità del sistema che regge la moneta elettronica confermano l’assurdità della proposta di superare completamente l’utilizzo del contante".