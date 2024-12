A Sanremo, incontro strategico tra il Comune matuziano e il Consorzio Operatori Turistici di Cuneo per il progetto europeo Alcotra 'RivierALP' (foto)

Questa mattina si è tenuto un incontro di rilevanza strategica tra il Comune di Sanremo e Conitours, il Consorzio Operatori Turistici della Provincia di Cuneo, per discutere gli sviluppi e le opportunità offerte dal progetto europeo Alcotra 'RivierALP'.

La delegazione di Conitours, guidata dal direttore Armando Erbì, ha incontrato il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, gli assessori Alessandro Sindoni e Ester Moscato, il gruppo di lavoro voluto dall’assessore Sindoni e formato dai consiglieri comunali Luigi Marino (referente del progetto), Luca Marvaldi e Davide Bestagno. Ha partecipato anche Mario Robaldo, già consigliere comunale che si è occupato del progetto nella precedente legislatura.

Un progetto per unire montagna e mare

L’obiettivo del progetto 'RivierALP' è creare una rete integrata di percorsi dedicati a pedoni e ciclisti, che valorizzi il territorio dall’arco alpino fino alla costa mediterranea. La rete interesserà le vallate alpine del Gesso, Vermenagna, Pesio, Ellero e Tanaro, per la parte cuneese, collegando territori di grande pregio naturalistico e culturale come Limone Piemonte, Sanremo, Imperia e Mentone.

Due punti di forza saranno centrali in questa rete:

• L’Alta Via del Sale, un percorso storico di straordinaria bellezza che collega le Alpi Marittime alla Liguria, attraversando paesaggi mozzafiato tra montagne e mare.

• La Pista Ciclabile del Parco Costiero della Riviera dei Fiori, uno dei tratti ciclabili più spettacolari d’Europa, che corre lungo il Mar Ligure offrendo un’esperienza unica per gli appassionati di ciclismo e natura.

L’idea centrale è quella di unire Italia e Francia in un unico comprensorio outdoor capace di attrarre visitatori in ogni stagione, valorizzando il patrimonio naturale e culturale del territorio.

Un impegno corale per il territorio

L’iniziativa coinvolge nove enti pubblici e privati: il Comune di Limone Piemonte, l’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime e Conitours per la parte cuneese; il Comune di Sanremo, il Parco Alpi Liguri e la Provincia di Imperia per la parte ligure; il CARF (Comité Régional du Tourisme), l’Ufficio del Turismo di Mentone e il Dipartimento delle Alpi Marittime per la Francia.

A loro il compito di coinvolgere operatori turistici, associazioni e rappresentanti del commercio, dell’artigianato e delle produzioni agroalimentari tipiche presenti sul territorio. Il progetto promuove percorsi accessibili e ben segnalati, progettati nel rispetto dell’ambiente e delle specificità locali. Particolare attenzione sarà dedicata alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e artigianali, per offrire un’esperienza completa ai visitatori e incentivare la crescita economica e occupazionale del territorio.

Dichiarazioni

Armando Erbì, direttore di Conitours: “‘RivierALP’ è molto più di un progetto: è un investimento sul futuro del nostro territorio. Stiamo lavorando per costruire un sistema turistico sostenibile e inclusivo, capace di coniugare natura, cultura e innovazione. I percorsi, come l’Alta Via del Sale e la ciclabile costiera, non saranno solo un mezzo per esplorare il territorio, ma un vero e proprio racconto che guida i visitatori alla scoperta di borghi, tradizioni e sapori autentici. La collaborazione con il Comune di Sanremo e gli altri partner è fondamentale per raggiungere questi ambiziosi obiettivi.”

Alessandro Sindoni, assessore al turismo del Comune di Sanremo: “Insieme all’assessore Moscato, ho voluto creare un gruppo di lavoro dedicato interessando i consiglieri comunali Luigi Marino in qualità di referente, Luca Marvaldi e Davide Bestagno, affinché possano seguire e sviluppare questo progetto nel tempo. Il nostro territorio ha caratteristiche tali da permettere di individuare strategie sempre più efficaci per un prodotto turistico che possa raggiungere alti livelli e ‘RivierALP’ offre l’opportunità di creare un prodotto davvero innovativo, capace di attrarre. Ringraziamo Conitours e gli altri partner per l’impegno e la visione condivisa.”

Luigi Marino, consigliere comunale, referente del progetto per conto dell’assessore Sindoni: “Questo progetto rappresenta per Sanremo una straordinaria occasione di sviluppo, in forza anche delle caratteristiche peculiari del nostro territorio. Percorsi come l’Alta Via del Sale e la pista ciclopedonale sul mare ne rappresentano, infatti, il cuore. Grazie al lavoro che verrà svolto con i vari partner del progetto, sarà possibile realizzare ulteriori forme di sviluppo, valorizzando proprio il fascino del paesaggio alpino e quello mediterraneo. Ringrazio l’assessore Alessandro Sindoni per avermi dato l’opportunità di seguire questo progetto, la cui importanza è davvero strategica per il nostro territorio”

Le prossime tappe

Nei prossimi mesi si lavorerà, unitamente a tutti i partner, alla definizione dettagliata dei percorsi e delle modalità di fruizione, coinvolgendo attivamente le comunità locali e gli operatori del settore. Saranno inoltre organizzati eventi promozionali e attività di sensibilizzazione per presentare il progetto al grande pubblico e attirare investitori e turisti da tutta Europa.