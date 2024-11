Il futuro delle coperture sportive è verde: ecco Forza6

Immagina un palazzetto dello sport dove il tifo è scatenato ma l'acustica è perfetta, dove l'estetica è impeccabile e la sicurezza è garantita. NovelloArch ha creato Forza6, il pannello in legno rivoluzionario che trasforma ogni impianto sportivo in un'esperienza unica. Grazie alla sua capacità di assorbire il rumore, resistere agli urti e offrire un design personalizzabile, Forza6 è la soluzione ideale per chi vuole vivere lo sport in modo intenso e confortevole. Forza6 è il pannello in legno che coniuga innovazione e sostenibilità.

Questa innovativa soluzione, frutto di anni di ricerca e sviluppo, offre una combinazione unica di prestazioni, estetica e sostenibilità, superando di gran lunga le soluzioni tradizionali.

Perché Forza6 è vincente rispetto ad altre coperture edili ?

Velocità e semplicità di installazione: Grazie alle grandi dimensioni dei pannelli (fino a 2,5 x 16 metri) e al sistema di aggancio rapido, la posa in opera è estremamente veloce e precisa, riducendo notevolmente i tempi di cantiere.

Elevata resistenza al fuoco: Certificato per la reazione al fuoco B,s1,d0 e B,s1,d1, Forza6 garantisce la massima sicurezza in caso di incendio, proteggendo sia le persone che le strutture.

Eccellente isolamento acustico: Lo strato in fibra di legno mineralizzata, combinato con le fughe tra le doghe, assorbe efficacemente i rumori, creando un ambiente acustico ottimale per qualsiasi attività sportiva.

Comfort visivo personalizzabile: Il rivestimento in cemento portland è disponibile in un'ampia gamma di colori, consentendo di creare atmosfere uniche e adatte a ogni esigenza.

Resistenza meccanica: Forza6 è in grado di sopportare carichi elevati, inclusi i colpi di palla, garantendo una lunga durata nel tempo.

Sostenibilità: Realizzato principalmente con materiali naturali e rinnovabili, Forza6 contribuisce alla riduzione dell'impatto ambientale.

Versatilità: Adatto a coperture di qualsiasi forma e dimensione, sia per palestre che per piscine.

Come funziona Forza6?

Forza6 è composto da una struttura portante in legno lamellare e diversi strati composti da materiali sostenibili. Ogni strato assolve ad una o più funzioni tecniche; lo strato inferiore è composto da doghe in fibra di legno mineralizzata, disponibile in molti formati e colori. Questo strato, infatti, resta a vista nell’edificio ed è già prefinito: non richiede ulteriori controsoffittature, intonacature o verniciatura:

I vantaggi di Forza6 in sintesi:

Velocità di posa: Grazie alle grandi dimensioni e alla facilità di installazione, i tempi di cantiere si riducono drasticamente.

Precisione: La prefabbricazione in azienda garantisce una elevata precisione dimensionale e una posa più rapida e semplice.

Versatilità: Forza6 è specificamente pensato per una vasta gamma di applicazioni in campo sportivo: dalle coperture di palestre e piscine ai velodromi e ai campi da paddle. Diffonde correttamente la luce ed abbatte drasticamente la rumorosità.

Sostenibilità: L'utilizzo del legno come materiale principale rende Forza6 un prodotto ecologico e sostenibile.

Manutenzione ridotta: I materiali utilizzati e la finitura superficiale garantiscono una lunga durata nel tempo e una manutenzione minima.

Forza6 è la scelta ideale per chi cerca una soluzione innovativa, sostenibile e performante per le coperture sportive.