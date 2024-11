Genova: Alberto Muraglia e Maurizio Di Fazio vincono un nuovo round contro il Comune che dovrà pagare la rivalutazione degli stipendi

La Corte d’Appello di Genova ha emesso questo pomeriggio la sentenza a favore di Maurizio Di Fazio ed Alberto Muraglia, i due dipendenti del Comune di Sanremo, che si erano rivolti al tribunale per ottenere la rivalutazione degli stipendi non pagati da palazzo Bellevue, dopo il licenziamento nell’ambito dell’inchiesta Stachanov.

Assistiti dall’avvocato Zoboli di Genova, i due si sono presentati oggi in Corte d’Appello e, alla fine, il giudice ha condannato il Comune matuziano a pagare i circa 17/18 mila euro di rivalutazione degli stipendi, come chiesto dai due dipendenti.

Secondo Muraglia e Di Fazio, che avevano ottenuto il pagamento degli stipendi non versati, mancavano le rivalutazioni secondo la Legge, senza contare le ferie ed alcune trattenute che non dovevano essere state fatte. Ora il Comune dovrà pagare quanto dovuto. Ai due andranno circa 465mila euro, 245 a Moraglia e 220 a Di Fazio. Il Comune era già stato condannato nei mesi scorsi a pagare gli stipendi arretrati, anche in Cassazione.

Il tribunale genovese ha condannato il Comune di Sanremo a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro ed a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno la retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegra, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, dedotto quanto percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, secondo quanto emerge dalla documentazione fiscale e relativa agli anni di imposta dal 2018 al 2022, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo.