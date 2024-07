La Cassazione respinge il ricorso del Comune di Sanremo: Muraglia battaglierà ancora sui rimborsi non avuti

“Il tribunale ci ha assolto, abbracciando una sentenza di Cassazione a camere riunite che quando un imputato ha passato un processo penale con tre gradi di giudizio, il giudice del lavoro deve allinearsi. E, infatti, ci ha assolto con la liquidazione del dovuto”.

Sono le parole di Alberto Muraglia, l’ex agente della Municipale, coinvolto nell’inchiesta dei ‘Furbetti del cartellino’ dopo la sentenza della Cassazione (QUI) che sottolinea come il ricorso del comune sia stato totalmente inutile: “I soldi sono stati buttati dalla finestra – prosegue – perché era ovvio già prima che era impossibile di vincere per il Comune. In pratica a palazzo Bellevue hanno buttato 44mila euro e sarebbe bastato chiedere il parere ad un legale che non era interessato a fare ricorso”.

Muraglia, tra l’altro, sottolinea un altro aspetto sulla sentenza: “In pratica ho ricevuto 132mila – ha detto in merito – e, subito dopo, ho inviato una Pec chiedendo i conti che sono stati fatti, perché a me risultavano almeno altri 80/90mila euro. Nessuno mi ha risposto e ho dovuto nuovamente prendere l’avvocato per ottenerli dopo aver parlato con il sindaco. E comunque devono ancora essere inviati”.

Secondo Muraglia, infatti, mancano le rivalutazioni secondo la Legge, senza contare le ferie ed alcune trattenute che non dovevano essere state fatte: “Non metto in discussione che i loro conti siano giusti – sottolinea Muraglia – ma, almeno, fatemeli avere e io li controllo con il mio commercialista”. La vicenda, quindi, sembra non essere ancora conclusa, visto che Muraglia è pronto a dare ancora battaglia.