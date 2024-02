Sanremo: ok della Commissione, il Comune pagherà 227mila euro ad Alberto Muraglia, ma andrà in Cassazione

E’ stato approvato, questa mattina dalla Prima Commissione consiliare presieduta da Marco Viale, il debito fuori bilancio da 227mila euro, riguardante il risarcimento da pagare ad Alberto Muraglia, noto alle cronache come il ‘Vigile in mutande’ che, nonostante nell’ottobre scorso la sezione lavoro della Corte d’Appello di Genova aveva deciso la sue reintegra, non è rientrato al lavoro.

Lo stesso tribunale aveva condannato il Comune di Sanremo al risarcimento del danno commisurato all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione e, in ogni caso, in misura non inferiore a cinque mensilità.

L’ormai ex agente della municipale che si occupava del mercato sanremese era diventato famoso per le immagini diffuse nell’ambito dell’operazione della Finanza ‘Stakanov’, poi finite in tutta Italia e nel mondo. Alberto Muraglia, difeso dagli avvocati Alessandro Moroni e Luigi Zoboli, aveva impugnato il licenziamento 'per giusta causa', intimatogli dal Comune di Sanremo il 22 gennaio del 2016, lamentando la tardività della contestazione, la nullità del procedimento per violazione della costituzione dell’organo disciplinare e, nel merito, contestando la sussistenza della giusta causa addotta dal datore di lavoro e lamentando la violazione del principio di proporzionalità della sanzione.

Il Comune ora pagherà anche se la Giunta comunale ha dato mandato per la costituzione in Cassazione.