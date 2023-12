Sanremo: il caso del 'Vigile in mutande' approda a 'Mi manda Rai Tre', Muraglia "Otto anni di vita persa"

La trasmissione ‘Mi manda Rai Tre’ ha trattato il caso dei ‘furbetti del cartellino’ e, in particolare quello di Alberto Muraglia, il cosiddetto ‘Vigile in mutande’ che, nelle ultime settimane è stato assolto dopo 8 anni di battaglie legali contro il comune di Sanremo.

Sono stati sentiti dalla trasmissione lo stesso Muraglia, il suo avvocato Alberto Zoboli e l’Assessore Silvana Ormea. Secondo il legale “Erano stati già tutti condannati ancor prima dell’arresto”. Il giudice ha decretato il reintegro di Muraglia, che ha accompagnato la troupe della trasmissione al Mercato Annonario.

“Sono otto anni di vita persi – ha raccontato Muraglia a Rai Tre – e, purtroppo, quella immagine di quando timbro in mutande, rimarrà nella storia”. L’Assessore Silvana Ormea ha parlato di “Una vicenda che è costata circa 400mila euro solo di spese legali, oltre ai 600mila da dare a chi è stato assolto. Li avevamo accantonati ma si potevano spendere sul territorio che ne ha bisogno”.

Muraglia ha parlato anche della sua decisione di non rientrare al lavoro: “Mi aspettavo che qualcuno mi chiamasse dal comune per parlare con me direttamente e, invece, sono venuto a sapere che da palazzo hanno deciso di ricorrere in Cassazione”.

