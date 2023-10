Sanremo: 'furbetti del cartellino', la Corte d'Appello obbliga il comune a reintegrare Alberto Muraglia

La sezione lavoro della Corte d’Appello di Genova ha deciso la reintegra di Alberto Muraglia al proprio posto di lavoro, condannando il Comune di Sanremo al risarcimento del danno commisurato all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione e, in ogni caso, in misura non inferiore a cinque mensilità.

E’ questa la decisione, dopo l’appello a cui era ricorso il comune matuziano per il caso dell’agente municipale che si occupava del mercato sanremese e che era diventato famoso per le immagini diffuse nell’ambito dell’operazione della Finanza ‘Stakanov’, poi finite in tutta Italia e nel mondo, parafrasate come il ‘Vigile in mutande’.

Alberto Muraglia, difeso dagli avvocati Alessandro Moroni e Luigi Zoboli, aveva impugnato il licenziamento 'per giusta causa', intimatogli dal Comune di Sanremo il 22 gennaio del 2016, lamentando la tardività della contestazione, la nullità del procedimento per violazione della costituzione dell’organo disciplinare e, nel merito, contestando la sussistenza della giusta causa addotta dal datore di lavoro e lamentando la violazione del principio di proporzionalità della sanzione.

“Quattro mesi fa la Commissione a Genova – ha detto Albero Muraglia al nostro giornale – mi è stata fatta la proposta di conciliazione, ma ho subito detto di non voler mediare. Ho rinunciato perché ero sicuro di non aver fatto nulla di male ma nessuno lo ha mai fatto dopo essere stati assolti. Sono andato avanti e sono stato assolto in primo e secondo grado. Se mi fossi accontentato, magari ci sarebbe stato qualcuno che avrebbe sostenuto una mia colpevolezza. Invece no!”.

Ci sarà quasi certamente il ricorso in Cassazione da parte del Comune, ma quasi difficilmente l’ultimo grado di giudizio cambierà quanto deciso in Appello. A Muraglia abbiamo chiesto se, ora che è stato reintegrato tornerà o meno al lavoro: “Devo ancora deciderlo – ha detto – anche in funzione dei conti da fare, in relazione a quanto mi manca alla pensione”.