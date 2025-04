Intervento del personale del 118 e di un’ambulanza della Croce Verde Intemelia, questa sera intorno alle 19 in via Matteotti a Ventimiglia.

Un uomo è stato azzannato alla gamba dal proprio cane per cause ancora in via d’accertamento. L’uomo è stato soccorso e portato in ospedale, in codice giallo di media gravità.

Il cane è stato poi portato via dal servizio veterinario dell’Asl 1 Imperiese.