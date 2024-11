Badalucco, Enrico Carassale eletto Presidente del Consiglio comunale: "Un onore servire la mia comunità. Lo farò con trasparenza e impegno"

Il Consiglio Comunale di Badalucco, riunitosi il 30 ottobre 2024, ha eletto Enrico Carassale come nuovo Presidente del Consiglio Comunale. La votazione, avvenuta durante una seduta ordinaria presieduta dal sindaco Matteo Orengo, ha visto tutti gli otto consiglieri presenti esprimere il proprio voto favorevole per il neo-Presidente. La nomina arriva a seguito di una recente modifica dello Statuto Comunale che ha introdotto questa figura nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

"Essere nominato Presidente del Consiglio comunale è un privilegio che accolgo con gratitudine e determinazione", ha detto Carassale. "Questa nomina è particolarmente emozionante per me. Badalucco è il luogo in cui ho trascorso la mia infanzia e giovinezza e dove la mia famiglia ha radici profonde. Questo borgo è parte integrante della mia identità e sono profondamente legato alla nostra comunità".

Per il Comune di Badalucco e per Enrico Carassale questo è un momento storico, in quanto nessuno aveva mai avuto l'onore di diventare il Presidente del Consiglio comunale. "Assumere questo ruolo rappresenta un'importante occasione per dimostrare il nostro impegno verso Badalucco - prosegue - Anche senza una tradizionale opposizione, è fondamentale che il nostro lavoro sia caratterizzato da trasparenza, inclusività e rispetto reciproco. Il Presidente del Consiglio comunale ha il compito di garantire un dibattito costruttivo e democratico, assicurando che tutte le voci siano ascoltate e rispettate".

Infine, un messaggio a tutta la comunità: "Come Presidente, mi impegno a promuovere trasparenza, partecipazione e collaborazione. Insieme lavoreremo per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini: sviluppare progetti sostenibili che rispondano alle esigenze locali. Promuovere la partecipazione civica: coinvolgere attivamente la cittadinanza nelle decisioni che riguardano il nostro futuro, perché il dialogo con i cittadini è essenziale. Garantire trasparenza e integrità. Assicurare che le decisioni siano prese in maniera chiara e con la massima integrità, ispirati dalle parole di Thomas Jefferson: 'L'arte di governare consiste nel prendere decisioni sensate sulla base di principi etici'".