Sanremo: numerosi lampioni spenti all'inizio di Coldirodi, la segnalazione di un cittadino

"Spett.le direttore,

le scrivo per segnalare il guasto di numerosi lampioni in Strada Capo Nero, nel tratto che dall'incrocio in cima a via Padre Semeria (zona ristorante Panorama, ex Ulisse) porta a Coldirodi. Ho segnalato con diversi mezzi il problema all'ente che se ne dovrebbe occupare ma, ad oggi, nulla è stato fatto.

In questo periodo dell'anno nel quale, già alle 17.00 circa, la luce naturale diminuisce, diventa fondamentale una buona illuminazione per evitare situazioni pericolose. La strada in questione è prima di marciapiedi e io personalmente temo per la mia incolumità ogni volta che la percorro.

Mi auguro che chi di dovere agisca al più presto, prima che possa succedere qualche brutto incidente.

Alessandro Frattarola".