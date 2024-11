Ventimiglia, Martinetto: "Persistono le infiltrazioni d'acqua nel teatro comunale, è necessario intervenire subito"

"Avevamo accolto con entusiasmo l’apertura della nuova stagione del teatro comunale di Ventimiglia ma le condizioni del teatro comunale, come ha segnalato la consigliera Tiziana Panetta, si trova in una grave, gravissima situazione per il persistere di infiltrazioni d’acqua dal tetto" - dice Nico Martinetto a nome di Federazione civica con Ventimiglia nel cuore.

"Abbiamo sollevato grande preoccupazione, in modo particolare, per le evidenti muffe che riteniamo poter essere pericolose per la salute dei fruitori del teatro, a partire dagli addetti ai lavori" - sottolinea - "Dopo la segnalazione fatta pubblicamente in ottobre dall'assessore Calcopietro pensavamo si fosse intervenuto e, invece, abbiamo appreso che è stato solo interdetto l’accesso ad alcuni locali del teatro. Oggi l’assessore ai lavori pubblici Calimera ci ha risposto che ci vogliono 100mila euro e che non hanno i soldi ma nel frattempo, ad esempio, il 15 novembre 2024, la giunta ha deliberato di rifare la rotonda di Latte che sarebbe di competenza di Anas ma su questo argomento Federazione civica con Ventimiglia nel cuore chiederà maggiori chiarimenti".