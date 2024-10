Ventimiglia, piogge forti: infiltrazioni d'acqua nel teatro comunale (Foto e video)

Infiltrazioni d'acqua nel teatro comunale di Ventimiglia. Si è svolto, ieri pomeriggio, un sopralluogo degli assessori Serena Calcopietro e Adriano Catalano subito dopo essere venuti a conoscenza del danno causato probabilmente dalle abbondanti piogge che hanno colpito la provincia in questi giorni.

Macchie di umidità e gocce d'acqua che scendono dal soffitto si sono, infatti formate in una parte marginale della struttura e fortunatamente non hanno intaccato il teatro, gli spogliatoi, la regia, la galleria o la platea. "In seguito alle piogge torrenziali di questi giorni si sono create alcune infiltrazioni in una parte marginale del teatro" - fa sapere l'assessore con delega al turismo, alle manifestazioni, alla cultura e allo sport Serena Calcopietro - "Si trovano in un locale secondario nel lato opposto rispetto al teatro e, quindi, non mettono assolutamente a repentaglio la zona della galleria, della platea o degli spogliatoi".

L'area compromessa, per sicurezza, è stata al momento interdetta. "Abbiamo richiesto un sopralluogo urgente all'ufficio tecnico affinché si possa comprendere meglio l'entità del problema" - dice l'assessore Calcopietro dopo aver verificato personalmente il danno creato dalle infiltrazioni insieme all'assessore al Bilancio, ai Tributi, all'Urbanistica, all'edilizia privata, Difesa del suolo, Demanio, Patrimonio, Viabilità, mare Adriano Catalano.