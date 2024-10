Università della terza età, a Ventimiglia l'UniTre Intemelia inaugura il 40esimo anno accademico (Foto e video)

L'UniTre Intemelia inaugura il 40esimo anno accademico a Ventimiglia. La cerimonia di apertura dell'attività dell'università della terza età del distretto Bordighera-Ventimiglia si è svolta nel pomeriggio odierno al teatro comunale alla presenza di autorità civili locali e regionali.

Per l'occasione sono, infatti, intervenute l'assessore di Ventimiglia Serena Calcopietro, accompagnata dall'assessore Adriano Catalano, il vicesindaco di Vallecrosia Marilena Piardi, il consigliere regionale Veronica Russo e Maria Bologna, presidente dell'associazione Monaco International Hub, che ha fatto una prolusione sul tema "La comunicazione al tempo dei mass media".

"Il mondo è talmente frenetico che spesso ci dimentichiamo delle fasce più fragili e deboli, come i nonni" - afferma l'assessore Serena Calcopietro - "Come amministratore cerco, anche insieme alla Giunta comunale, di dare supporto dal punto di vista culturale ma anche logistico. Finalmente siamo riusciti ad affrontare e risolvere il problema del riscaldamento anche grazie all'assessore Catalano. Quando abbiamo fatto il bando per le associazioni sono stati scelti come realtà in virtù di quello che rappresentano. Probabilmente a fine dell'anno accademico faremo una bellissima festa per festeggiare il 40esimo anno".

"L'opera dell'università della terza età, oltre a essere assolutamente gratificante, è socialmente utile. Oggi non sentirsi soli e avere l'opportunità di imparare, ed è proprio vero che non si smette mai di imparare, credo che sia un'opera socialmente che va al di sopra di ogni aspettativa e di parte sociale. Un grazie particolare va a tutti i nonni che sono il passato e il nostro faro per il futuro. Credo che le istituzioni debbano stare al fianco delle fasce più deboli, che in realtà sono le più forti" - dice il consigliere regionale uscente e capolista Fratelli d'Italia della provincia d'Imperia Veronica Russo - "Ringrazio l'Amministrazione comunale perché svolgere questa importante giornata di inaugurazione è sicuramente un buon auspicio per tutto l'anno scolastico".

"Ognuno è utile nel proprio ruolo" - sottolinea il vicesindaco di Vallecrosia Marilena Piardi - "L'adulto impara perché ha motivazioni, esperienza e aspettative molto di più dei giovani. La mente ha ancora spazio per apprendere e dare. Tutti sono utili in funzione di quello che sanno fare e dare".

Nel corso dell'incontro sono stati presentati gli insegnanti e i corsi previsti nel nuovo anno accademico: 'Riflessioni storiche e politiche', incontri con la poesia, ginnastica dolce, 'Il Decamerone', 'L'inutile strage', 'Il ruolo medico dal punto di vista umano', 'Liguria mon amour', 'Cosmesi e fitocosmesi', 'Erboristeria e micologia', 'Ladies dell'800', 'Raccontando e costruendo', 'Grandi comici del ponente ligure', 'Lo Stato e il crimine', 'Storia locale: le valli del ponente ligure', 'Fotografia e smartphone', 'Preistoria e protostoria del ponente', 'Malattie renali e pressione arteriosa', 'Antropologia e fisica', 'La cucina di tradizione', 'Le tradizioni in Italia e in Europa', 'Arte dalle origini alla civiltà etrusca', 'Il dialetto nel ponente ligure', 'Grimaldi: dal Monaco al Principato', 'Geopolitica e globalizzazione', 'Storia dei grandi re', 'La lirica', 'La Valle Argentina', 'Orti e giardini esotici', 'Giornalismo', 'Semi di crescita', 'Il mondo dei motori', 'Arte in tutte le sue forme', 'Bibbia e teologia', 'Diritto e giurisdizione', 'La mediazione', 'La musica popolar contemporanea, 'Oro giallo', 'Corso di spagnolo', 'Conferenze sulla pace', 'La Spagna e...', 'Due grandi personaggi del passato', 'Lo sport' e 'Le mie passioni'.

Le iscrizioni per l'anno scolastico 2024-2025 sono aperte. "Per iscriversi ci si può recare a Ventimiglia presso la sede in via Sottoconvento 84/B dalle 10 alle 12 o a Bordighera presso la sede in via Cadorna dalle 10 alle 12" - fa sapere il direttore dei corsi Mauro Mazzon - "A Bordighera però per i corsi è già tutto pieno ed è quasi del tutto pieno anche a Ventimiglia. Ho dovuto dire di 'no' a qualche insegnante che si era proposto troppo tardi e tagliare qualche orario che era troppo lungo rispetto alle aspettative di altri docenti che sono numerosi. Abbiamo sei o sette persone nuove che si sono inserite nel nostro collegio docenti".