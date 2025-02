Infiltrazioni nel teatro comunale di Ventimiglia, Panetta: "Dopo tre mesi la situazione non è mutata" (Foto)

"Dopo tre mesi la situazione nel teatro comunale non è mutata", segnala il consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta riferendosi alle infiltrazioni d'acqua verificatesi all'interno del teatro comunale di Ventimiglia in seguito alle copiose piogge dello scorso ottobre.

"Nel mese di novembre 2024 avevo presentato un'interpellanza volta a sollecitare un intervento risolutivo nel nostro teatro comunale, oggetto di copiose infiltrazioni, evidenziando anche la preoccupazione per l’idoneità igienico-sanitaria dell’immobile, anche a causa delle evidenti muffe, molto pericolose per la salute dei fruitori del teatro" - ricorda Panetta.

"A distanza di tre mesi, ho ottenuto nella giornata di ieri una risposta all’interpellanza da parte dell’Amministrazione, che ha rassicurato, da una parte, che sono stati effettuati (nel mese di dicembre) interventi con ditta specializzata per eliminare le infiltrazioni, con la bonifica di tutte le pareti interessate e che 'non è stata fatta segnalazione all’Asl, in quanto il fenomeno è stato risolto'" - fa sapere Panetta - "Molto bene, mi sono detta! Però, ho voluto accertare di persona, perché sono solita approfondire e non limitarmi ad accettare quanto mi viene riferito: ebbene, come San Tommaso, ho verificato che la situazione non è mutata, purtroppo".

"Le foto rappresentano lo stato dell’arte degli assunti lavori posti in essere: di tutta evidenza, o i lavori sono stati eseguiti male e l’amministrazione non ha controllato, come suo dovere, oppure la risposta all’interpellanza è stata resa senza conoscere la reale situazione" - mette in risalto Panetta - "Una cosa è certa: il teatro non può dirsi agibile e, sicuramente non è idoneo dal punto di vista igienico-sanitario. Così è, purtroppo!".