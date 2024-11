Vallecrosia si prepara al Natale e al Giubileo, eventi e incontri alla parrocchia di San Rocco (Foto)

Eventi, incontri, momenti di fede e fraternità verranno proposti in vista del Natale e del Giubileo nella parrocchia di San Rocco a Vallecrosia.

"Momenti pensati per coinvolgere tutti: bambini, famiglie e la comunità. Nelle domeniche di avvento verrà consegnato un angelo a ogni famiglia da appendere sulla porta di casa" - fa sapere don Rito Alvarez, parroco della parrocchia di San Rocco - "Il primo dicembre sarà Michele, 'vegliate', l'8 dicembre Gabriele, 'convertitevi', il 15 dicembre Raffaele, 'preparatevi' e il 22 dicembre l'Angelo custode, 'accogliete'. Domenica 8 dicembre, solennità dell'Immacolata Concezione di Maria, alle 10 verrà celebrata la santa messa con tutte le famiglie. I bambini porteranno un fiore alla Vergine Maria e riceveranno un segno mariano. Dopo la funzione religiosa sono previsti merenda, giochi e film".

In programma sono previste anche iniziative organizzate insieme alla parrocchia di Maria Ausiliatrice. "Faremo degli incontri di formazione insieme alla parrocchia di Maria Ausiliatrice per conoscere il Giubileo e il messaggio di speranza. Il 5 dicembre si parlerà della 'Storia del Giubileo' nella chiesa parrocchiale di San Rocco. Il relatore sarà don Ferruccio Bortolotto" - dichiara don Rito - "Il 12 dicembre nel salone parrocchiale di Maria Ausiliatrice don Nuccio Garibaldi sarà il relatore di 'Un cammino di speranza'".

Verranno, inoltre, proposti due incontri musicali. "Il 7 dicembre alle 20.45 andrà in scena nella chiesa parrocchiale di San Rocco il concerto del Coro Troubar Clair 'Ex in terra pax'. Un evento pro Caritas parrocchiale ma anche una serata per vivere lo spirito della pace natalizia attraverso la musica e una riflessione finale sulla povertà del territorio alla vigilia dell'Immacolata Concezione" - sottolinea don Rito - "Sabato 14 dicembre alle 20.45, invece, l'associazione arte, educazione e cultura porterà in scena lo spettacolo 'Live for peace' nel teatro parrocchiale di San Rocco. Una serata speciale per vivere l'attesa del Natale con la speranza di pace".

Dal 16 al 24 dicembre alle 17.30 verranno organizzati incontri rivolti ai gruppi per l'animazione della novena di Natale. "Lunedì 16 l'incontro sarà rivolto ai 1° e 2° corso del catechismo, il 17 dicembre per il consiglio pastorale, il 18 per il gruppo diversamente giovani, il 19 per i Ministri dell'eucarestia e il 20 per il gruppo lettori" - dice don Rito - "Il 21 l'incontro sarà riservato a cresimandi e comunicandi, il 22 al gruppo Caritas parrocchiale, il 23 al coro parrocchiale e il 24 a tutta la comunità".

"Martedì 24 dicembre, vigilia di Natale, le celebrazioni della santa messa saranno alle 18 e alle 23. Dopo la celebrazione religiosa della Notte di Natale verranno distribuite cioccolata, panettone e vin brulè attorno al fuoco. Il giorno di Natale, invece, le celebrazioni saranno alle 8.30, alle 10 e alle 18" - afferma don Rito - "Domenica 29 dicembre è prevista la Festa della Sacra Famiglia. Alle 10, durante la santa messa, vi sarà la solenne benedizione per tutti gli sposi. Il 31 dicembre, invece, alle 18 vi sarà la santa messa e Te Deum di ringraziamento".

"Mercoledì 1 gennaio le sante messe saranno celebrate alle 10 e alle 18" - svela don Rito - "Lunedì 6 gennaio, giorno dell'Epifania del Signore, le celebrazioni seguiranno gli orari della domenica".