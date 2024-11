Pericolo delle mafie: la prossima settimana doppio appuntamento di Libera a Bordighera ed Imperia

Libera Imperia, per far conoscere sempre di più il pericolo delle mafie, purtroppo ancora presenti nel nostro territorio, per riaffermare e diffondere la cultura della legalità, propone una settimana di incontri dedicati a tre figure straordinarie: Francesca Anastasio e Giovanni Gabriele, genitori di Domenico (Dodò), barbaramente ucciso dalla 'ndrangheta a 11 anni durante una partita di calcetto nel corso di un regolamento di conti, e Rocco Mangiardi che nella stessa zona della Calabria ha avuto per primo il coraggio di affrontare a testa alta i mafiosi che volevano imporgli il pizzo.

Due gli incontri pubblici. A Bordighera il 1° dicembre alle 10 alle case confiscate di via cornice dei due golfi 138, con l'Inaugurazione della fontana di Dodò, restaurata con il contributo dei volontari del campo E!State Liberi e dei gruppi Scout Tabya100 di Taggia e Costa Balene di Santo Stefano, che nell'estate 2024 hanno partecipato alla pulizia dei beni confiscati assieme a tanti altri gruppi di volontari. Parteciperanno Francesca Anastasio, Giovanni Gabriele, Rocco Mangiardi, Lorenzo Sanua, il cui padre è stato ucciso dalla mafia a Milano, Alberto Lari e Luca Traversa, magistrati , Vittorio Ingenito, sindaco di Bordighera. L’attività si svolge in collaborazione con Spes e Caritas Intemelia, con il contributo di COOP Liguria.

Ad Imperia il 2 dicembre alle 17.45 alla Biblioteca delle Sorelle Clarisse di via Santa Chiara 3, “A testa alta contro le mafie, in memoria di Dodò”. La cittadinanza potrà abbracciare simbolicamente i genitori di Dodò che la perdita dolorosa del figlio ha reso testimoni dei diritti dei bambini e del dolore dei familiari delle vittime innocenti delle mafie, e conoscere il coraggio e l'orgoglio dell'imprenditore Rocco Mangiardi, primo testimone di giustizia della Calabria.

Gli altri eventi della settimana saranno dedicati ai giovani:

a Bordighera, presso i Beni Confiscati, dal 29 Novembre al 1° Dicembre, in ricordo di Domenico Gabriele "Dodò", "Tre giorni di Memoria", campo di volontariato per giovani di Libera e scout, con laboratori di formazione su antimafia, beni confiscati e narrazioni di storie delle vittime innocenti. Dal 2 al 4 Dicembre, incontri con gli studenti della provincia: Valle Impero, Sanremo e Imperia.