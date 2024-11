Sanremo: serie di appuntamenti contro la violenza sulle donne, al Palafiori un 'Flash Mob' con la Fidapa (Foto)

Alla presenza del Sindaco, Alessandro Mager, del vice Fulvio Fellegara e di diversi esponenti dell’Amministrazione comunale, si è svolto questa mattina di fronte al Palafiori di vorso Garibaldi a Sanremo, un ‘Flash Mob’ organizzato dalla Fidapa di Sanremo, in collaborazione con i Centri Antiviolenza e le associazioni per sensibilizzare la cittadinanza contro la violenza sulle donne.

“Dopo gli innumerevoli e continui episodi di violenza – evidenzia la Fidapa - nei confronti delle Donne in Italia e nel mondo (es. Afghanistan la recente legge che vieta la Voce delle Donne), insieme a tutto ciò che si traduce in un tentativo di zittire le Donne, è necessario attivarsi in maniera simbolica e coinvolgente. Da qui l'esigenza di un'azione mediatica forte e responsabile: una mobilitazione immobile e silenziosa”.

Un gruppo di donne ferme e mute, si sono presentate con la bocca serrata, attorno cartelli redatti dalle scuole con la scritta ‘Stai zitta’. A bocca chiusa accompagnate dalle note del Coro a bocca chiusa della Butterfly di G.Puccini, eseguito dal vivo dal Coro FilHarmonia di Sanremo, perché ‘Le Donne anche a Bocca chiusa Cantano’.

Sempre questa mattina si è svolta una cerimonia al banchetto della Croce Rossa di fronte al Centrale, con la presenza del Senatore Gianni Berrino e, con l'organizzazione dell'Unione Italiana Ciechi, anche al Mercato Annonario.