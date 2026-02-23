Taggia torna indietro nel tempo: dal 6 all’8 marzo 2026 la 43ª edizione di “San Benedetto Taggia”

Taggia si prepara a rivivere il fascino della sua storia con la 43ª edizione della Manifestazione Storica “San Benedetto Revelli”, in programma da venerdì 6 a domenica 8 marzo 2026. Un appuntamento ormai consolidato, capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori e turisti e di trasformare il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Per tre giorni, le vie e le piazze del borgo saranno animate da ambientazioni in abiti d’epoca, cortei storici, spettacoli itineranti, musiche, mercatini artigianali e stand gastronomici, in un’atmosfera suggestiva che celebra le tradizioni e l’identità del territorio.

Il programma prenderà il via venerdì 6 marzo con l’apertura del mercato dei prodotti tipici e dell’artigianato, affiancato dallo street food e da un primo grande spettacolo pirotecnico serale, che darà ufficialmente inizio ai festeggiamenti dedicati a San Benedetto Revelli.

Sabato 7 marzo sarà dedicato alle rievocazioni storiche e alla vita medievale: mercati d’epoca, mestieri antichi, accampamenti storici e spettacoli di giullari, musici e sbandieratori animeranno il centro cittadino per l’intera giornata. In serata, spazio a nuove esibizioni e a un coinvolgente spettacolo di fuoco.

Il momento più atteso arriverà domenica 8 marzo, con la partenza del grande corteo storico, che vedrà sfilare figuranti in costume, nobili, popolani, accompagnati da falconieri e artisti. La giornata si concluderà con il gran finale e i tradizionali festeggiamenti popolari con le premiazioni, a suggellare un evento che unisce storia, cultura e partecipazione collettiva.

La Manifestazione Storica “San Benedetto Taggia” si conferma così non solo una rievocazione, ma un vero e proprio viaggio nel tempo, capace di valorizzare il patrimonio culturale di Taggia e di coinvolgere l’intera comunità, grazie anche al contributo di associazioni, volontari e sponsor del territorio.

Una manifestazione tra le più importanti della Liguria e d’Italia

Un evento da non perdere, che ancora una volta farà di Taggia uno dei cuori pulsanti della rievocazione storica in Liguria.

VENERDI 6 MARZO:

h 10:00-20:00 apertura mercato di prodotti tipici e artigianato Via Roma e Via Mazzini

h 10:00-23:00 apertura Street Food Piazza Garibaldi

﻿﻿h 21:00 in Piazza Eroi Taggesi GRANDE SPETTACOLO DI FUOCO CON " I GIULLARI DEL CARRETTO" spettacolo ad alto impatto emotivo con giochi di fuoco in onore appunto di San Benedetto Revelli dove 400 anni fa l'inizio dei festeggiamenti consisteva in accensione di grossi falò.

SABATO 7 MARZO:

h 9:00-20:00 apertura degli stand gastronomici e di artigianato lungo Via Mazzini

h 9:00-20:00 ﻿﻿In Piazza Eroi Taggesi allestimento del Mercato Medievale di prodotti e mestieri dell'epoca col gruppo ASS. STORICA COMPANIA DE LE QUATR' ARME di Vercelli

h 10:00-23:00 apertura Street Food Piazza Garibaldi

h 10:00 Allestimento accampamento dei FALCONIERI TERRA DI CONFINE e dimostrazioni di rapaci P.zza Eroi Taggesi

h 14:00-19:00 con base in Piazza IV novembre si esibiranno per le vie del centro storico:

I Giullari del Carretto ( eletti nel 2025 gruppo col miglior spettacolo in Italia)

Il Mago Oniveres e Tamarindo Itineranti spettacolo di fachirismo, magia e grandi illusioni e trampolieri

Carro delle illusioni " Messer Squilibrio e gli equilibri di Amaranta

Numeri di giocoleria, equilibrismo acrobatico, numeri di fachirismo e giocoleria infuocata

Sbandieratori di Borgo Moretta, gruppo di eccellenza nel panorama degli sbandieratori e musici a livello nazionale con una forte identità legata al loro territorio di Alba e Asti. Oltre 30 figuranti

Falconieri del Gran Ducato di Toscana Falconeria, esposizione di rapaci e dimostrazione di volo.

h 17:00 Concerto concerto del liutista, compositore e polistrumentista genovese DAVIDE MOCINI

h 18:30 in Piazza IV novembre chiusura con il GRANDE SPETTACOLO DI FUOCO

DOMENICA 8 MARZO

h 9:00-20:00 Apertura degli stand gastronomici e artigianali e del mercato medievale Piazza Eroi Taggesi

h 9:30-13:45 Inizio delle rappresentazioni sceniche negli 11 rioni partecipanti alla manifestazione

h 14:30-15:30 Falconieri del Gran Ducato di Toscana Falconeria, esposizione di rapaci e dimostrazione di volo.

h 15:30 partenza del Corteo Storico dal campo delle scuole

Testimonial della manifestazione Ilaria Salerno influencer e miss social Liguria 2024 fascia di Miss Italia.

Sfilerà Nicla Ozenda direttamente dal programma "La Ruota della Fortuna" di Jerry Scotti

h 16:00 Gran Finale con l'arrivo del corteo letture delle delibere e premiazioni in Piazza Cavour

Per tutto il mese di febbraio e sino all' 8 marzo in Piazza Eroi Taggesi verranno proiettate immagini create col laser raffiguranti la manifestazione tradizionale dei furgari, falò e Bambù da un lato e dal lato opposto l'immagine raffigurante San Benedetto Revelli (realizzato dal Comune di Taggia - Assessorato al Turismo)

