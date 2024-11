Taggia: le SS in piazza Trinità, ma è il primo ciak di questa mattina per il film ‘Le Melodie del Bosco dei Faggi’ (Foto e Video)

Primo ciak, questa mattina in piazza Trinità a Taggia, per le riprese del film ‘Le Melodie del Bosco dei Faggi’, prodotto dalla casa cinematografica Ventitre Srl di Roma. La pellicola, scritta e diretta dal regista Roberto Lippolis, vede un cast d’eccellenza con la presenza di attori italiani, stranieri e americani di fama internazionale. Tra questi Nastassja Kinski, attrice e modella tedesca, vincitrice di un Golden Globe, e famosa per i suoi ruoli in ‘Un Sogno Lungo un Giorno’ di Francis Ford Coppola, ‘Paris Texas’ di Wim Wenders, e ‘Tess’ di Roman Polanski.

Nel cast anche i divi hollywoodiani John Savage (interprete ne ‘Il Cacciatore’, ‘La Sottile Linea Rossa’ e nelle serie tv Law&Order e Star Trek Voyager); Cassandra Gava (‘Conan il Barbaro’, ‘Avventurieri ai confini del mondo’); e Vincent Spano (‘Rusty il Selvaggio’, ‘Good Morning Babilonia’, ‘Oscar – Un fidanzato per due figlie’). Tra gli altri attori anche: Enzo Storico, Andrea Bruschi, Giorgia Wurth, Antonella Salvucci, Danny Kamensky, Riccardo Campione, Casper Kellndorfer.

Importante, sul piano della promozione e del turismo, la produzione del film, con il comune di Taggia che ha un ruolo fondamentale nelle riprese, sia come base tecnica e operativa per la produzione, sia come location di molte delle scene che il pubblico potrà ammirare sul grande schermo. Oltre a Taggia saranno girate diverse scene anche nei comuni di Imperia e Sanremo. Già questa mattina alcuni taggesi hanno partecipato alle riprese in qualità di comparse.

“Senza svelare troppo sulla trama – dichiara il regista Lippolis – la storia, che ha nella musica il filo conduttore e la centralità di tutto il film, narra il tormento del protagonista: un direttore d’orchestra di origine ceca, innamorato della Riviera Ligure, dove si trasferisce a vivere con sua moglie negli anni ‘80. Questi tormenti, rivissuti attraverso dei flash back, lo riportano nel campo di concentramento di Terezin: una fortezza a 60 km da Praga che, durante l’occupazione nazista, venne utilizzata dai tedeschi come luogo di prigionia per gli artisti ebrei cechi e austriaci. Da questo fatto storico, realmente accaduto, prende vita la trama del film, ricca di pathos e colpi di scena”.

La sceneggiatura è vincitrice del bando di Regione Liguria e della Genova Liguria Film Commission che hanno riconosciuto sia lo spessore narrativo della drammaturgia, sia l’importanza del progetto per il territorio ligure. Il film sarà quindi prodotto con il contributo di Filse. Inoltre, sarà garantita la distribuzione internazionale grazie alla società britannica Blue Eyes Film & Distribution di Michael Cowan; e in nord America grazie alla società newyorkese ENCAS FILM di Cassandra Gava, coproduttrice del film. Dal 25 novembre al 7 dicembre saranno girate scene in diverse location del centro storico di Taggia, nell’area delle ex Caserme Revelli, all’interno dei conventi di San Domenico e dei frati Cappuccini, nella chiesa di San Benedetto e a palazzo Lercari.

“Io e Roberto – spiega Enzo Storico, tra gli attori protagonisti del film – frequentiamo Taggia ormai da anni, in quanto da numerose edizioni facciamo parte della giuria dei Festeggiamenti di San Benedetto Revelli, caratterizzati dalle magnifiche ambientazioni storiche e dal corteo in costumi del 1600. Conosciamo bene il centro storico e sapevamo di poter contare sulla collaborazione dei Rioni cittadini dotati di un numeroso gruppo di attori non professionisti (parlo degli attori che ogni anno animano Taggia durante la festa di San Benedetto), ma di grandi capacità che interverranno, in qualità di comparse e alcuni, anche in piccoli ruoli. Si sono prodigati con grande entusiasmo e disponibilità anche nelle ricostruzioni scenografiche del film. Vogliamo ringraziare personalmente tutti i Rioni di Taggia e il comitato organizzatore dei festeggiamenti che, oltre a prestarci la sede quale ufficio di produzione, e al supporto tecnico, ci ha aiutato a coordinare le attività con i Rioni riguardo le comparse (una sessantina) e le attività scenografiche. Un sentito ringraziamento anche al Comune di Taggia per il supporto: sia durante la preparazione del film, sia per l’aiuto fondamentale che ci fornirà durante le riprese”.

Il sindaco Mario Conio commenta: “Per la nostra cittadina e per tutta la nostra comunità, si tratta di una grande opportunità di visibilità su un piano internazionale. Grazie alla sua distribuzione nel mondo la ricaduta economica che si potrà generare per il territorio sarà di sicuro impatto e si potranno sfruttare, inoltre, tutte quelle dinamiche che oramai da tempo legano un prodotto cinematografico alla promozione del territorio, il cineturismo. Complimenti agli amici Roberto ed Enzo, a tutta la produzione, e grazie per aver scelto il nostro territorio dando un ruolo fondamentale al nostro comune. Ancora una volta la nostra comunità si è dimostrata pronta e coesa. Non vedo l’ora di ammirare i volti dei nostri concittadini sul grande schermo.”

Saranno cinque le settimane di riprese. Dopo quelle scattate oggi, altre due si svolgeranno a cavallo di febbraio e marzo 2025, sempre sul territorio di Taggia e del Ponente ligure. La produzione si sposterà poi in Repubblica Ceca, per girare una settimana a Terezin, la location che ha dato ispirazione alla trama.