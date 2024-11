"È con profonda tristezza che Amaie Energia e Servizi esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Alessandro Bosco. Alessandro è stato un esempio di professionalità e dedizione. La sua passione e il suo impegno resteranno una fonte di ispirazione per tutti noi. In questo momento di dolore, ci stringiamo alla famiglia, agli amici e ai colleghi, condividendo il lutto per questa perdita così significativa.

Dott. Sergio Tommasini, Presidente Amaie Energia e Servizi Srl".