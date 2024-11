Scomparsa di Alessandro Bosco, si terranno sabato 30 novembre i funerali del giovane di Sanremo

Si terranno sabato 30 novembre i funerali di Alessandro Bosco, 37 anni, scomparso tragicamente in seguito a un incidente stradale avvenuto lunedì mattina in corso Mazzini, lasciando un vuoto incolmabile tra familiari, amici e colleghi. La cerimonia funebre sarà celebrata alle 10:40 presso la chiesa di Nostra Signora della Mercede, nel quartiere di San Martino a Sanremo, dove parenti e conoscenti si riuniranno per porgere l’ultimo saluto a un giovane che ha lasciato un segno profondo nella vita di chi lo ha conosciuto.

Come detto, Bosco viveva a Sanremo ma era originario di Torino ed era molto conosciuto sia nella città dei fiori che in Valle Argentina. Si è schiantato contro un camioncino in corso Mazzini, poco dopo lo stadio Comunale. I due mezzi, secondo i primi riscontri della Polizia Municipale che ha rilevato l’incidente, stavano procedendo in direzione Arma di Taggia, quando il furgoncino ha svoltato a sinistra per imboccare una stradina secondaria. In quel momento l’uomo a bordo dello scooter lo stava superando e l’impatto, molto violento, è stato inevitabile.

Alessandro Bosco era un responsabile informatico e lavorava per Amaie Energia, ma oggi era di riposo. "Alessandro è stato un esempio di professionalità e dedizione. La sua passione e il suo impegno resteranno una fonte di ispirazione per tutti noi - aveva commentato il Presidente Sergio Tommasini - In questo momento di dolore, ci stringiamo alla famiglia, agli amici e ai colleghi, condividendo il lutto per questa perdita così significativa".