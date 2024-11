Anche l'Unione ciechi e ipovedenti imperiese celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

Nell'ambito delle tante iniziative pianificate in occasione della "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne", istituita dall’ONU nel 1999, l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ETS-APS della Sezione Territoriale di Imperia organizza per lunedì 25 novembre, con inizio alle ore 10:00, presso la "panchina rossa" che si trova all'interno del Mercato Annonario in Piazza Eroi Sanremesi di Sanremo, un evento per celebrare questa ricorrenza, importantissima per tutte, ma ancor di più per le donne con disabilità visiva quindi ancor più vulnerabili e fragili.

Alla manifestazione prenderanno parte il Vice-Sindaco e Assessore Ambito sociale di Sanremo Fulvio Fellegara, il Consigliere comunale con delega alle Pari Opportunità di Sanremo Vittorio Toesca, la Dott.ssa Antonella Plateroti del Centro antiviolenza provinciale ISV e la Classe quinta del Liceo scientifico - scienze applicate dell'Istituto Colombo di Sanremo con la Professoressa Manuela Di Francesco.

Il programma della giornata di sensibilizzazione è piuttosto variegato e gli organizzatori sarebbero contenti di incontrare quanta più gente possibile e comunque l'evento sarà trasmesso anche sulla pagina Facebook dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti ETS-APS sezione territoriale di Imperia ricercabile anche con l'acronimo uicim