Sanremo: abbandoni abusivi di rifiuti, elevate le prime sanzioni grazie alle fototrappole

A seguito dei nuovi controlli contro l’abbandono irregolare di rifiuti, sono state elevate le prime sanzioni nei confronti di trasgressori che, incuranti delle regole e dei servizi messi a disposizione, sono stati colti sul fatto.

"Le verifiche si sono concentrate in diverse zone della città - si spiega nella nota -, con particolare riferimento alla parte bassa del centro storico, dove erano stati registrati frequenti episodi di abbandoni abusivi. In quelle aree nei giorni scorsi erano stati apposti alcuni manifesti che informavano della presenza di fototrappole pronte ad immortalare ogni comportamento irregolare. I sistemi di videosorveglianza ed i servizi effettuati dagli agenti in borghese hanno quindi portato a questo primo risultato. Ai controlli, svolti di concerto con Amaie Energia, hanno partecipato insieme alla Polizia Municipale anche i Ranger e gli ispettori ambientali. La situazione appare ora migliorata. I controlli comunque proseguiranno e l’attenzione su tali comportamenti rimarrà alta".